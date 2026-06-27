ما العقبات التي تعترض الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل؟

تنتظر تنفيذ الاتفاق الإطاري الموقع بين لبنان وإسرائيل عقبات وتحديات، مع تأكيد تل أبيب أنها لن تنسحب من الأراضي اللبنانية التي تحتلها ما دام لم ينزع سلاح حزب الله.

أبرم لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة مساء، الجمعة، اتفاق إطار من شأنه التمهيد لإنهاء الحرب الإسرائيلية، لكن بحسب محللين لا يضمن النص انسحاب إسرائيل، كما أن تطبيقه يعتمد على حسابات إيران وحليفها حزب الله الذي رفضه بحزم.

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في خطوة تاريخية، دخل لبنان في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل التي لا يقيم معها علاقات دبلوماسية إثر اندلاع الحرب الأخيرة في 2 آذار/ مارس بعد إطلاق حزب الله قذائف صاروخية ومسيّرات على إسرائيل، قال إنها ردا على اغتيال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في مستهل الحرب.

وردّت إسرائيل بحرب وعمليات برية، أسفرت عن استشهاد أكثر من أربعة آلاف ومئتي شخص؛ بحسب السلطات اللبنانية.

مع تأكيد إسرائيل أنها لن تنسحب من الأراضي اللبنانية التي تحتلها ما لم يُنزع سلاح الحزب، ما هي العقبات والتحديات التي تنتظر تطبيق هذا الاتفاق؟

هل تنسحب إسرائيل؟

رغم أن الاتفاق الإطاري تضمّن لأول مرة إشارة إلى "إعادة انتشار" إسرائيلية من لبنان، لكن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قال بعد التوقيع عليه، إن قواته ستبقى في المناطق التي تحتلها في جنوب لبنان وهي ما أسماها "منطقة أمنية"، معتبرا أن "هذا إنجاز كبير، وسنحافظ عليه طالما لم يتم نزع سلاح حزب الله".

وأضاف أن السكان الذين نزحوا من "المنطقة الأمنية" لن يُسمح لهم بالعودة، بموجب الاتفاق الجديد.

ويشير رئيس قسم الدراسات السياسية والدولية في الجامعة اللبنانية الأميركية عماد سلامة إلى أن أحد أوجه القصور في الاتفاق هو أنه "لا يضمن انسحابا إسرائيليا كاملا من المناطق المحتلة أو تقييدا كبيرا للعمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان".

وأضاف "من دون التزامات إسرائيلية واضحة، قد يظل كثير من سكان الجنوب يواجهون انعدام الأمن، وتأخر إعادة الإعمار، وصعوبة العودة إلى الحياة الطبيعية رغم الاتفاق".

وينص الاتفاق الإطاري على أن يستعيد الجيش اللبناني تدريجيا السيطرة على أراضي البلاد، بدءا من "منطقتين تجريبيتين".

وسيتم تحديد هاتين المنطقتين بالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي الذي سيخلي له المكان تدريجيا بمجرد نزع سلاح "الجماعات المسلحة غير الحكومية" وتفكيك بنيتها التحتية.

وسيتم لاحقا تحديد "مناطق تجريبية" أخرى بموجب اتفاق متبادل. غير أن الجيش اللبناني لن يتولى المسؤولية الأمنية الكاملة في هذه المناطق إلا بعد "التأكد" من نزع سلاح الجماعات المسلحة غير الحكومية.

ما موقف حزب الله؟

رفض حزب الله بشكل حازم منذ البداية المفاوضات المباشرة التي بدأها لبنان مع اسرائيل في نيسان/ أبريل، مطالبا السلطات بدلا من ذلك بالاعتماد على مسار مفاوضات طهران وواشنطن في وقت يشمل تفاهم أبرمه الطرفان وقفا للحرب في لبنان.

وخاض حزب الله على مدى عقود عدة جولات من القتال مع إسرائيل ما دفعها للانسحاب من الأراضي اللبنانية في العام 2000 بعد احتلال دام قرابة عقدين.

في حين اعتبر الرئيس اللبناني جوزيف عون الاتفاق "خطوة أولى" على طريق استعادة "السيادة"، رأى فيه الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم "سقطة مريعة" و"تنازلا عن السيادة"، ووصفه بأنه "منعدم الوجود".

وقال قاسم في بيان السبت، إن "اتفاق الإطار في واشنطن مذلة وعار وتنازل عن السيادة. هذا الاتفاق منعدم الوجود، ويجب تطبيق مندرجات مذكرة التفاهم الإيرانية الأميركية".

وكان النائب في البرلمان عن حزب الله حسن فضل الله قد حذر، الجمعة، من أن الاتفاق لا يمكن "فرضه" سوى من خلال "حرب أهلية".

بدوره، حذّر رئيس البرلمان وحليف حزب الله نبيه بري السبت من "الفتنة". وخرج مناصرون لحزب الله إلى شوارع بيروت ليل الجمعة - السبت احتجاجا على الاتفاق.

ويرى سلامة أنه رغم أن رفض حزب الله للاتفاق كان متوقعا، فإن "السؤال الحقيقي هو ما إذا كانت المعارضة ستبقى في الإطار السياسي أم ستتطور إلى مواجهة مباشرة مع الجيش اللبناني، ولا سيما إذا حصلت الدولة على دعم عسكري ومالي أكبر من الولايات المتحدة وشركائها".

وجاء في الاتفاق أن لبنان "يطلب دعم الشركاء الدوليين، ولا سيما الشركاء العرب، بقيادة الولايات المتحدة"، لتحقيق "النزع الكامل والموثّق لسلاح جميع الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة".

ماذا عن إيران؟

يعتمد تطبيق الاتفاق وفق محللين إلى حدّ كبير على حسابات إيران الداعمة لحزب الله.

وبرز وقف إطلاق النار في لبنان كأحد عناصر الضغط في محادثات طهران وواشنطن، حيث أغلقت إيران مضيق هرمز ردا على هجمات على لبنان وهدّدت بالانسحاب من المحادثات إن واصلت اسرائيل هجماتها.

وبينما تحاول السلطات اللبنانية فصل مسار المفاوضات مع إسرائيل عن مفاوضات طهران وواشنطن، يقول الباحث في مجموعة الأزمات الدولية هيكو فيمن، إنه في حين قد تتمكن الحكومة من "استعادة السيطرة على مسار العملية" بعد الاتفاق الأخير، فإن "النفوذ الإيراني في لبنان لا يزال حاضرا وبقوة".

من جهته، يرى سلامة أن تنفيذ اتفاق الإطار "سيعتمد في المقام الأول على الحسابات الإستراتيجية لإيران".

وأضاف "يتعين على طهران أن تقرر ما إذا كانت فوائد مواصلة الانخراط مع واشنطن وتخفيف العقوبات تفوق كلفة الحفاظ على نفوذها العسكري في لبنان، والذي أصبح مكلفا أكثر من أي وقت مضى".