ترامب وعون يبحثان الاتفاق الإطاري وعقد لقاء قريب بينهما

بحث ترامب وعون في اتصال هاتفي الاتفاق الإطاري الموقع بين إسرائيل ولبنان برعاية أميركية، وأكد الطرفان التزامهما بدعم وتنفيذ الاتفاق، وأشار الرئيس الأميركي إلى لقاء قريب مع الرئيس اللبناني في واشنطن.

تحدث الرئيس اللبناني جوزيف عون والرئيس الأميركي دونالد ترامب هاتفيا ليل السبت - الأحد، وبحثا الاتفاق الإطاري الموقع بين بيروت وتل أبيب برعاية الولايات المتحدة.

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وأكد ترامب لعون وقوف بلاده إلى جانب لبنان والشعب اللبناني، والعمل على توفير كل ما من شأنه لتطبيق مندرجات الاتفاق لإعادة الامن والاستقرار إلى لبنان.

وبحسب الرئاسة اللبنانية، فإن ترامب أكد أن "الولايات المتحدة تتمنى للشعب اللبناني الخير والتقدم ولن توفر أي جهد لدعم سيادة لبنان واستقلاله وسلامة أراضيه وبسط سلطة الدولة بقواها المسلحة على الأراضي اللبناني كافة، ووقف أي تهديد لاستقرار لبنان ودعم مواقف رئيس الجمهورية وقرارات الحكومة".

ونقل ترامب لعون، أن الولايات المتحدة ستساهم في دعم الاقتصاد اللبناني والقوى الأمنية الشرعية، ليستعيد لبنان دوره الريادي في محيطه والعالم.

ومن جانبه، أشار عون إلى أن "الدولة اللبنانية سوف تتحمل مسؤولياتها في تنفيذ الاتفاق الإطاري"، آملا أن تساهم الولايات المتحدة في منع أي خرق لهذا الاتفاق وتأمين الوفاء بكل الالتزامات التي تم التفاهم عليها، لا سيما الضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي التي تحتلها في الجنوب لتسهيل انتشار الجيش حتى الحدود الدولية؛ وفق ما أوردت الرئاسة اللبنانية.

وفي نهاية المحادثة الهاتفية بينهما، أشار ترامب إلى اللقاء قريبا مع عون في واشنطن.