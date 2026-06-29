السودان: هجمات بالمسيّرات ومخاوف من تكرار فظائع الفاشر في الأُبيّض

استهدفت قوات "الدعم السريع" مرافق حيوية عطّلت خدمات المياه والكهرباء والوقود في مدينة الأُبيّض، ليضطر السكان إلى استخدام مياه غير نظيفة للبقاء على قيد الحياة، فيما تحشد "الدعم السريع" قوات في محيط المدينة وسط تحذيرات دولية من مجازر وانتهاكات

تسبّبت هجمات قوات "الدعم السريع" بالطائرات المسيّرة في تعطّل محطات الكهرباء والوقود والمياه في الأُبَيّض شمالي إقليم كردفان بالسودان، ما أجبر المدنيين الأبرياء على قطع طريق طويل في حرارة الشمس اللافحة يوميا للحصول على مياه عكرة تروي تبقيهم على قيد الحياة.

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كثّفت قوات الدعم السريع هجماتها الجوية على الأُبَيّض في الأسابيع الأخيرة، مستهدفة البنية التحتية المدنية ومرافق الكهرباء والوقود والطريق السريعة المؤدية إلى خارج المدينة، مع نشر تعزيزات عسكرية تعيد إلى الأذهان مشاهد ما قبل الهجوم على الفاشر في شمال دارفور نهاية العام الفائت، الذي وصفه خبراء الأمم المتحدة بأنه حمل سمات الإبادة الجماعية.

ووصفت أقسام محمد، التي تعيش مع أطفالها السبعة في مخيم الرحمانية على أطراف الأُبَيّض حال المدنيين في ضوء هذه المستجدات، بقولها: "نسير لمسافات طويلة ونحمل المياه فوق رؤوسنا وهي أصلا غير صالحة للشرب".

ومع انقطاع المياه بفعل تضرر المحطات، أفاد السكان بأنهم أصبحوا يعتمدون على الآبار وشاحنات نقل المياه وبعض نقاط التوزيع.

وتضيف أقسام، البالغة 35 عاما، قائلة: "ليس لدينا أي مساعدات، نحتاج إلى المياه والمواد الغذائية".

وتقع الأُبَيّض، التي يبلغ عدد سكانها أصلا نصف مليون وأصبحت تؤوي نحو 100 ألف نازح بسبب العنف في المناطق المجاورة، على طريق حيوية تربط إقليم دارفور الذي تسيطر عليه قوات "الدعم السريع" في الغرب بوسط السودان وشرقيّه، حيث مناطق سيطرة الجيش.

من مخيم الرحمانية للاجئين (Getty Images)

وأعرب مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي عن قلقه من "حشد تعزيزات عسكرية كبيرة من قبل قوات ’الدعم السريع’ حول مدينة الأُبَيض"، محذرا من "فظائع جماعية" وشيكة.

وقالت الباحثة في منظمة مشروع بيانات ومواقع وأحداث النزاعات المسلحة "إيه سي إل إي دي"، نهاد الطيب، إن تحركات عسكرية لقوات "الدعم السريع" رُصِدَت خلال الشهر المنصرم على بعد نحو 60 كيلومترا شمال الأُبَيّض وجنوبها وغربها.

ويرى محللون أن من شأن الاستيلاء على المدينة أن يعزز سيطرة قوات "الدعم السريع" على غربي السودان، وربما يمهد الطريق للزحف نحو العاصمة.

وتضم الأُبَيّض فرقة مشاة للجيش وقاعدة جوية وخط أنابيب نفط رئيس وسوقا كبيرة للصمغ العربي، وهو سلعة سودانية إستراتيجية.

وبحسب الباحثة في الشؤون السودانية، خلود خير، تتعلق السيطرة على الأُبَيّض "بالسلطة والأرض والمال".

"كل شيء في أزمة"

وتُظهر لقطات نادرة صوّرها مراسل "فرانس برس" في مخيم الرحمانية، نساء منهكات يسرن ببطء تحت الشمس الحارقة، تتأرجح فوق رؤوسهن حاويات المياه البلاستيكية بعد أن انتظرن ساعات حول البئر للحصول على المياه.

من مخيم الرحمانية للاجئين (Getty Images)

وفي المخيم، تتكدس نحو 200 أسرة في مآوٍ واهية من القش والأقمشة الممزقة وألواح البلاستيك. فيما يمضي الأطفال أوقاتهم تحت الظلال الضيقة التي توفرها الأكواخ، وقد بدا بعضهم مرهقا غير قادر على اللعب، وسار آخرون في صمت خلف أمهاتهم.

وفي خيمة من القش، قالت وسيلة محمد البالغة 70 عاما: "ليس لدينا أي شيء، لا مياه ولا غذاء ولا فرش".

وعلى مدار الأسابيع الماضية، تضاءلت إمدادات المساعدات الإنسانية والغذائية التي تصل إلى المخيم، بسبب قطع الطرق وتدمير البنية التحتية.

وقال أحد المتطوعين الإنسانيين إن: "الاحتياجات تفوق الإمدادات"، مؤكدا أن سكان المخيم يحتاجون إلى الرعاية الصحية والغذاء.

وفي أنحاء الأُبيّض، يتردد باستمرار طنين الطائرات المسيّرة "ولا أحد يعلم ماذا يحدث"، حسبما أفاد آدم حسين، الذي طلب استخدام اسم مستعار خوفا من كشف هويته.

وقال حسين، الذي نجا من سقوط طائرة مسيّرة بالقرب منه: "كل شيء في الأُبَيّض في أزمة، ويتم استهداف المدنيين والبنية التحتية باستمرار".

وأكدت خير أن كثيرا من السكان باتوا "محاصرين" فعليا، في ظل تضاعف أسعار المياه وارتفاع تكاليف الغذاء بنسبة تصل إلى 300%، إضافة إلى الارتفاع الكبير في أجور النقل.

وقالت: "لم يغادر الكثيرون لأنهم لا يملكون المال اللازم، أو لأنهم لا يعرفون إلى أين يذهبون".

حصار شامل

وحذّر محمد رفعت من المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة من أن المدينة تقترب من حصار شامل، سيصبح فيه المدنيون "قريبا غير قادرين على الخروج الآمن أو العودة الآمنة".

وأوضح أن منظمات الإغاثة علّقت أنشطتها في المدينة بسبب تدهور الأوضاع الأمنية وصعوبة الوصول إليها، في حين تفوق الاحتياجاتُ الإنسانية حجم الإمدادات المخزنة مسبقا.

وقال رفعت إن الأوضاع، في غياب المساعدات الفورية، قد تتطابق "في غضون أسابيع" مع ما شهدته مدينة الفاشر، حيث لم ينج المدنيون من الموت إلا لاعتمادهم على أعلاف الحيوانات خلال فترة حصار استمرت 18 شهرا.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى مقتل أكثر من 6000 شخص في الأيام الثلاثة الأولى لسقوط الفاشر، كما حذرت دول غربية من خطر وقوع فظائع مماثلة في حال سقوط الأُبيّض.

وصرح مصدر حكومي لوكالة "فرانس برس" بأن الجيش حاول إبطاء تقدم قوات "الدعم السريع"، ودمّر عتادا تابعا لها في أثناء تحركها الأسبوع المنصرم.

وفي المقابل، اتهم مصدر مقرب من قوات "الدعم السريع" الجيش باستخدام المدنيين "دروعا بشرية"، معتبرا أنه كان ينبغي إجلاؤهم.

ورغم اختلاف الطبيعة الديمغرافية في الأُبيّض عن الفاشر، التي اتخذ العنف فيها طابعا عرقيا، أعربت الطيب عن مخاوفها من أن المدنيين في الأبيّض: "قد يواجهون مع ذلك عمليات نهب وعنف جنسي، وهجمات تستهدف من يُتهمون بدعم الجيش".