العراق: 30 أيلول آخر موعد لتسليم سلاح الفصائل خارج إطار الدولة

منحت الحكومة العراقية الفصائلَ المسلّحة مهلة حتى 30 أيلول لتسليم أسلحتها للدولة، بالتزامن مع انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق، وأكدت أن أي سلاح يبقى خارج سلطة الدولة بعد هذا الموعد سيواجه إجراءات قانونية.

أعلنت الحكومة العراقية اليوم، الإثنين، أنها ستُمهل الفصائل المسلّحة حتى 30 أيلول/ سبتمبر لتسليم سلاحها للدولة، وهو يصادف موعد انتهاء مهمة التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي، والذي تتمسك بعض الفصائل بسلاحها بحجّة وجوده.

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ويأتي الإعلان قبل زيارة مرتقبة في منتصف تموز/ يوليو لرئيس الوزراء، علي الزيدي، إلى واشنطن، ستكون الأولى له إلى الخارج منذ تسلّمه منصبه الشهر الماضي، وتعهّده بحصر سلاح الفصائل التي تصنّفها واشنطن "إرهابية"، وسط ضغوط أميركية متزايدة.

وقال الناطق باسم الحكومة، حيدر العبودي، في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، إن: "جميع الجماعات المسلحة أُبلغت بتاريخ محدد يمثّل وضع حدّ لهذا الملف... وهو 30 أيلول/ سبتمبر الذي ينتهي كذلك فيه وجود التحالف الدولي".

وأضاف قائلا: "بعد هذا التاريخ، سيكون كلّ السلاح خارج إطار الدولة خاضعا للمعالجة القانونية".

وفي ظلّ وجود التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي في شمال العراق حتى نهاية أيلول/ سبتمبر، تتمسّك فصائل نافذة أبرزها كتائب حزب الله، وكتائب سيد الشهداء، وحركة النجباء بسلاحها.

وفي المقابل، أعلن هذا الشهر فصيلا عصائب أهل الحق، وكتائب الإمام علي تسليم إدارة ألويتهما المسلحة ضمن هيئة الحشد الشعبي إلى الحكومة العراقية.

وأُنشئت هيئة الحشد الشعبي في 2014 من مجموعات عراقية مسلحة لمحاربة تنظيم "داعش"، وأصبحت لاحقا جزءا من المؤسسة العسكرية. لكنها تضمّ كذلك ألوية تابعة لفصائل حليفة لطهران تمتاز بحرية الحركة، وسبق أن شنّت هجمات على مصالح أميركية لا سيّما خلال الحرب الأخيرة على إيران، ردّت عليها واشنطن بهجمات دامية.

وعلى خلفية هجمات شنتها الفصائل خلال الحرب الأخيرة، علّقت واشنطن المدفوعات النقدية لعائدات النفط العراقي، التي تتولاها بموجب اتفاقية أُبرمت بعد الغزو الأميركي (2003)، إضافة إلى المساعدات الأمنية.

وقال مسؤول أميركي الشهر الماضي، إن واشنطن تتطلع إلى "إجراءات ملموسة" من الزيدي لإبعاد الفصائل عن مؤسسات الدولة، قبل استئناف المساعدات.