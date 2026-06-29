وزير الخارجية العراقي في دمشق لأول مرة منذ سقوط نظام الأسد

يزور الوزير العراقي دمشق في إطار تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية، وتُعدّ هذه الزيارة الأولى لمسؤول سياسي عراقي بهذا المستوى لدمشق منذ سقوط بشار الأسد.

وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، يستقبل وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، في دمشق (سانا)

وصل وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، إلى دمشق اليوم، الإثنين، في أول زيارة له إلى سورية منذ الإطاحة بحكم الرئيس المخلوع، بشار الأسد، في نهاية 2024. وهناك يلتقي مسؤولين بينهم الرئيس السوري، أحمد الشرع، بحسب ما أفاد مصدر دبلوماسي عراقي.

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وتأتي الزيارة في وقت تؤكد بغداد، بعدما تعاملت بحذر مع إدارة الشرع في الأشهر الأولى من حكمها، رغبتها في تعزيز التعاون التجاري والأمني مع دمشق، خصوصا أن البلدين يتشاركان حدودا تمتد لأكثر من 600 كيلومترا.

وبدأ العراق مؤخرا تصدير كميات محدودة من النفط عبر سورية، بعد تعطّل حركة الملاحة في مضيق هرمز إثر اندلاع الحرب على إيران.

وقال مصدر دبلوماسي عراقي إن حسين، الذي وصل صباح اليوم الإثنين إلى العاصمة السورية، سيلتقي "الرئيس أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني ووزير الطاقة" محمّد البشير.

وتهدف الزيارة إلى "تطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية"، والبحث في "الأوضاع الإقليمية والدولية"، بحسب بيان صادر عن مكتب الوزير العراقي.

وستتناول لقاءاته كذلك "سبل تعزيز التنسيق والتشاور بين البلدين إزاء التحديات المشتركة"، وفق المصدر نفسه.

وتُعدّ زيارة حسين لدمشق الأولى لمسؤول سياسي عراقي بهذا المستوى منذ سقوط بشار الأسد، الذي كان حليفا للحكومات العراقية السابقة.

ومنذ إطاحة الأسد في كانون الأول/ ديسمبر 2024، زارت عدة وفود عراقية سورية، أبرزها من جهاز المخابرات برئاسة حميد الشطري؛ للبحث في التعاون في الأمن ومكافحة الإرهاب.

ومطلع هذا العام، نقل الجيش الأميركي أكثر من 5700 معتقل من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي من سورية إلى العراق، بعد انسحاب القوات الكردية من المنطقة.

وفيما انسحب مؤخرا التحالف الدولي لمحاربة الجهاديين من سوريا، تبقى قواته التي تقودها واشنطن موجودة في العراق وتحديدا في إقليم كردستان حتى أيلول/ سبتمبر.

وكان الشيباني زار بغداد في آذار/ مارس 2025، حيث شدّد على ضرورة تعزيز التبادل التجاري بين البلدَين.

وأعاد العراق في منتصف نيسان/ أبريل فتح معبر ربيعة (المعروف كذلك باسم اليعربية) الحدودي مع سورية بعد أكثر من عقد على إغلاقه أمام التجارة عقب بروز تنظيم "داعش" الإرهابي، لتصبح بذلك المعابر الحدودية الثلاثة بين البلدَين مفتوحة.

وترى السلطات العراقية في هذا المعبر أهمية إستراتيجية؛ إذ يربط العراق بسورية الحدودية مع تركيا، في إطار مشروع "طريق التنمية"، وهو ممر بطول 1200 كيلومترا قيد الإنشاء، يتألّف من طرق سريعة وسكك حديد يربط دول الخليج بتركيا مرورا بالعراق.