عون: صيغة الاتفاق تحفظ حقوق لبنان ولا صحة لنية إقالة قائد الجيش

قال عون إن صيغة الاتفاق الإطاري مع إسرائيل "تحقق منطق الدولة من خلال البنود التي تضمنتها وهي تحفظ حقوق لبنان قضائيا وميدانيا"، فيما نفى صحة ما يشاع عن الرغبة في إقالة قائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية.

أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، الأربعاء، أن "صيغة الإطار التي انبثقت عن مفاوضات واشنطن تحقق منطق الدولة من خلال البنود التي تضمنتها وهي تحفظ حقوق لبنان قضائيا وميدانيا".

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وقال خلال استقباله وفودا من نقابتي محامي بيروت والشمال والهيئات الاقتصادية، "إننا لم نستسلم ولم نتنازل عن حقوقنا"، مشددا على أن "لبنان دولة ذات سيادة ويفاوض عن نفسه، وذهبنا إلى خيار المفاوضات لأنه أفضل الممكن بعد فشل تجربة الحروب".

ونوه عون بموقف رئيس مجلس النواب نبيه بري لدرء الفتنة، وقال "جميعنا متفقون على أن الفتنة والمساس بالجيش ممنوعان".

وأوضح أنه "يحق للجنوبيين من كل الطوائف العيش بأمان وعدم دفع ثمن باهظ من قتل وتدمير ونزوح بين فترة وأخرى".

وأكد عون، أن "لا صحة لما يشاع عن الرغبة في إقالة قائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية"، مشيرا إلى أن "دورهم أساسي في حفظ الأمن وبسط سيادة الدولة".