السودان: هجوم بمسيّرة يدمر شاحنة أممية تحمل 50 طنا من المساعدات في دارفور

أصيبت شاحنة تابعة لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بهجوم بواسطة مسيّرة في إقليم دارفور السوداني، وفق ما أفاد المتحدث باسم الأمم المتحدة الخميس، مبديا أسفه لتدمير 50 طنّا من مساعدات حُرم منها سكان هم بأمس الحاجة إليها.

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وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك "إن زملاءنا في المفوضية يأسفون بشدّة للواقعة التي سجّلت (الأربعاء)، وأصيبت فيها شاحنة مستأجرة للمفوضية بـ(هجوم) طائرة مسيّرة قرب تندلتي في غرب دارفور".

وتابع "لحسن الحظ، السائق بخير ولم يُصب بأذى. لكن 50 طنّا من المساعدات الإنسانية التي وفّرتها المفوضية" والتي كانت في طريقها إلى كردفان، المنطقة المتضرّرة هي أيضا بشدّة من جراء الحرب، "قد دُمّرت".

هذه المساعدات غير الغذائية التي شملت خصوصا بطانيات ومراتب ومصابيح تعمل بالطاقة الشمسية، "كانت مخصّصة لبعض من الفئات السكانية الأكثر ضعفا والمتضرّرة من جراء النزاع"، وفق دوجاريك.

وتابع "سيُضطر آلاف الأشخاص الذين يعتمدون على هذه المساعدات لتدبّر أمرهم بدون الدعم العاجل الذي يحتاجون إليه"، مع تفاقم الكارثة الإنسانية التي تشهدها البلاد.

وأسفرت الحرب في السودان التي اندلعت في نيسان/ أبريل 2023 بين الجيش وقوات "الدعم السريع" عن مقتل عشرات آلاف الأشخاص ودفعت أكثر من 12 مليون شخص للنزوح، فرّ نحو مليون منهم غربا إلى تشاد، بحسب الأمم المتحدة.