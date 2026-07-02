4298 شهيدا لبنانيا جراء الحرب الإسرائيلية والاحتلال يعلن قتل عنصر لحزب الله

ارتفعت حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على لبنان منذ 2 آذار/ مارس 2026، إلى 4298 شهيدا و12,196 جريحا؛ بحسب ما أفادت وزارة الصحة اللبنانية مساء الخميس.

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وأعلن الجيش الإسرائيلي قتل لبناني ادعى أنه عنصر لحزب الله "بعد خروجه من بنية تحتية تحت الأرض في مرتفعات علي الطاهر" جنوبي لبنان.

وجاء في بيان له، أن قواته "رصدت في وقت سابق الخميس (عنصرا) لحزب الله خرج من إحدى فتحات البنية التحتية تحت الأرض الواقعة في مرتفعات علي الطاهر، داخل المنطقة الأمنية التي تعمل فيها قوات الجيش. وقد شكل العنصر تهديدا فوريا لقواتنا"، مضيفا "عقب رصده أغار سلاح الجو وقتله بهدف إزالة التهديد".

كما قال الجيش الإسرائيلي، إن قواته "تواصل العمل في منطقة مرتفعات علي الطاهر، ولا تسمح لعناصر حزب الله بالخروج من البنى التحتية تحت الأرض أو بالتحرك في منطقة المرتفعات".

وقال الرئيس اللبناني جوزيف عون خلال لقائه المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة المعني بنزاع الشرق الأوسط وتداعياته في قصر بعبدا، إن "لبنان عندما اعتمد خيار التفاوض المباشر مع إسرائيل برعاية الولايات المتحدة الأميركية، اتخذ هذا القرار بعد توافر قناعة بأن القتل والتدمير لن يحققا أهداف القائمين بهما، وأنه لا بد من وضع حد لآلة الدمار، وإفساح المجال أمام الحل الدبلوماسي الذي يتمثل بالتفاوض للوصول إلى الأهداف المرجوة والتي يحددها لبنان بتثبيت وقف النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من القرى والبلدات التي تحتلها وانتشار الجيش اللبناني حتى الحدود الدولية، وعودة الأسرى، وإعادة جثامين اللبنانيين الموجودة لدى إسرائيل، كل ذلك من أجل عودة الأهالي إلى بلداتهم والبدء بمسيرة الإعمار".

وطلب عون من المجتمع الدولي "الضغط على إسرائيل كي تطبق مندرجات صيغة الإطار التي تم إقرارها في المفاوضات اللبنانية الأميركية الإسرائيلية في واشنطن وعدم عرقلة تنفيذها، وذلك لإزالة أي سبب يمكن أن يؤدي إلى استمرار الوضع الراهن في الجنوب".

وشدد على "ضرورة دعم الجيش ليتمكن من القيام بالمهام المطلوبة منه في المرحلة المقبلة، إضافة الى دعم الاقتصاد اللبناني لاستكمال مسيرة النهوض التي بدأت قبل سنة ونصف السنة وعرقلتها الحروب المتتالية التي عاشتها المنطقة". وأكد أن "الدولة اللبنانية ملتزمة تطبيق حصرية السلاح وقرار الحرب والسلم ولن يشاركها أحد في ذلك".

وأكد المبعوث الشخصي لغوتيريش "دعم الأمم المتحدة لما يقوم به لبنان من خطوات لحفظ سيادته واستقلاله وبسط سلطة الدولة على كل الأراضي اللبنانية وفي مقدمها الجنوب، وكذلك دعم الجيش والاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين".