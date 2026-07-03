جريحان في غارة على جنوب لبنان وإصابة خطيرة لجندي إسرائيلي

أسفرت غارة إسرائيلية استهدفت بلدة صديقين في جنوب لبنان عن وقوع إصابتين، فيما أصيب جندي إسرائيلي بجراح خطيرة جراء "اشتباك"، مع تواصل الخروقات لوقف النار الهش وعدم بدء الانسحاب الإسرائيلي بموجب الاتفاق الإطاري.

أصيب شخصان جراء غارة من مسيّرة إسرائيلية استهدفت بلدة صديقين في قضاء صور جنوبي لبنان، وفي المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة خطيرة لجندي جراء "اشتباك".

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وأوردت الوكالة اللبنانية، أن مسيّرة إسرائيلية "استهدفت ليلا آلية في بلدة صديقين في بلدة صور، أتبعتها بغارة ثانية، ما أدى إلى سقوط جريحين".

كما أفادت بأن الطيران الإسرائيلي نفذ غارة بين بلدتي برعشيت وشقرا في قضاء بنت جبيل، كما سمع دوي انفجار في منطقة برعشيت – بيت ياحون؛ بحسب الوكالة اللبنانية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي إصابة جندي من قوات الاحتياط بجراح خطيرة جراء ما قال إنه "اشتباك" في جنوب لبنان؛ وفق ما ورد في بيان له صباح الجمعة.

يأتي ذلك في وقت يشهد لبنان تطورات متسارعة على المستويين السياسي والميداني، مع تصاعد الخلافات الداخلية بشأن اتفاق الإطار المتعلق بالحدود الجنوبية وآلية التعامل مع إسرائيل، فيما تؤكد مصادر عسكرية أن الانسحاب الإسرائيلي من المناطق المحتلة لم يبدأ بعد، ما يؤخر انتشار الجيش اللبناني وتنفيذ خطته لحصر السلاح؛ بحسب ما أوردت صحيفة "العربي الجديد".

وبرزت اعتراضات وزراء محسوبين على حزب الله على بنود في اتفاق الإطار خلال جلسة الحكومة، فيما حذر رئيس مجلس النواب نبيه بري من أن إسرائيل تحاول دفع الجيش اللبناني إلى مواجهة مع المقاومة، مؤكدا أن هذا السيناريو "لن يحصل" لما يحمله من مخاطر على الاستقرار الداخلي.