العراق يعلن تنفيذ ضربات جوية استهدفت أوكارًا "إرهابية" في كركوك

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية تنفيذ ضربات جوية بطائرات F-16 استهدفت أوكارًا ومخابئ لـ"فلول العصابات الإرهابية" في قضاء الدبس بمحافظة كركوك، استنادًا إلى معلومات استخبارية ومتابعة استمرت خمسة أيام.

أعلنت خلية الإعلام الأمني التابعة لقيادة العمليات المشتركة في الجيش العراقي، السبت، تنفيذ ضربات جوية استهدفت أوكارًا ومخابئ تابعة لـ"فلول العصابات الإرهابية" في قضاء الدبس، بمحافظة كركوك.

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وقالت الخلية في بيان: "نفّذ صقور الجو الأبطال بطائرات F-16 العراقية ضربات جوية ناجحة ودقيقة، استهدفت أوكارًا ومخابئ للعصابات الإرهابية في الحدود الفاصلة بين المركز والإقليم من جهة قضاء الدبس".

وأشارت خلية الإعلام، إلى أن ذلك جرى "بناءً على التخطيط والمتابعة الدقيقة، وبالتنسيق العالي والمشترك مع خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة، ونتيجةً لمتابعة استخبارية مستمرة لـ5 أيام متواصلة".

وأضافت: "جاءت هذه العملية الخاطفة وفقًا لمعلومات استخبارية دقيقة مؤكدة من جهاز المخابرات الوطني العراقي، وبتعاونٍ وثيق مع رجال جهاز مكافحة الإرهاب الشجعان".

وأوضحت خلية الإعلام أنها ستعلن عن تفاصيل ونتائج الضربات لاحقًا، ولم تبيّن الخلية طبيعة تلك التنظيمات، إلا أنها تعلن بين حين وآخر عن تنفيذ ضربات جوية ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، الذي لا يزال ناشطًا في محافظات شمالية وغربية وشرقية عبر هجمات من حين إلى آخر، فيما تنفذ الحكومة عمليات أمنية وعسكرية للقضاء على فلوله.