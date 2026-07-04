رئيس الوزراء القطري يبحث مع الشيباني التعاون الثنائي وإعمار سورية

التقى رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية السوري في الدوحة، وبحث معه سبل تعزيز التعاون، ودعم جهود إعادة الإعمار والبناء والاستقرار في دمشق.

من اللقاء بين رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية السوري في الدوحة

بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، السبت، مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، سبل تعزيز التعاون بين البلدين، ودعم جهود إعادة الإعمار والبناء والاستقرار.

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جاء ذلك خلال لقاء جمع الوزير القطري مع الشيباني، في إطار زيارة رسمية غير معلنة المدة، يجريها الأخير إلى الدوحة، وفق بيان للخارجية القطرية.

وبحث الجانبان علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها والملفات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب آخر التطورات في سورية.

وجدد المسؤول القطري التأكيد على موقف بلاده الداعم لـ"وحدة سورية وسيادتها واستقلالها، وتحقيق تطلعات شعبها الشقيق في العيش الكريم وبناء دولة المؤسسات والقانون".

كما أكد دعم قطر "لجهود إعادة الإعمار والبناء والاستقرار في سورية".

وتشهد العلاقات بين قطر وسورية زخما متصاعدا منذ التغيير السياسي الذي شهدته دمشق عقب الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، مع تبادل زيارات رسمية بين مسؤولي البلدين، وبحث ملفات إعادة الإعمار والتعاون الاقتصادي ودعم المرحلة الانتقالية.