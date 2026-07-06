العراق: ضبط 25 مليار دينار عراقي ومليون دولار جديدة في قضية فساد بوزارة النفط

أعلن القضاء العراقي ضبط 25 مليار دينار عراقي ومليون دولار، إلى جانب نحو 5 كيلوغرامات من الذهب، لدى وكيل وزارة النفط الموقوف، عدنان الجميلي، لترتفع بذلك قيمة الأموال المضبوطة في القضية إلى 127 مليار دينار عراقي و24 مليون دولار

أعلن قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في العراق، اليوم الإثنين، ضبط مبلغ 25 مليار دينار عراقي جديدة، ومبلغ مليون دولار، إلى جانب ضبط مصوغات ذهبية تقدر بحوالي 5 كيلوغرامات في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية المتهم الموقوف، عدنان الجميلي، والأطراف المتورطة معه.

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ونقل الموقع الرسمي لمجلس القضاء الأعلى في العراق عن القاضي ضياء جعفر، قوله إن "المتابعة الدقيقة لضبط المتحصلات المالية الناتجة عن الهدر الحاصل في المشاريع المنفذة من قبل المتهم وأطراف القضية، أسفرت عن ضبط هذه المبالغ التي كانت موضوعة في قناني مياه بلاستيكية ومخبأة داخل منزل المتهم في مدينة تكريت".

مبالغ بالدولار مصادرة ضمن قضية الفساد (وكالة الأنباء العراقية)

وأوضح أن "المبالغ المالية الاجمالية المضبوطة في قضية وكيل وزارة النفط، عدنان الجميلي، ارتفعت لتصل إلى 127 مليار دينار و 24 مليون دولار، بالإضافة إلى العقارات والعجلات التي تم حجزها والقطع الذهبية المضبوطة".

وأفاد بأن "التحقيقات وملاحقة المتورطين الآخرين مستمرة حتى استكمال الإجراءات القانونية كافة".

وكانت الحكومة العراقية شرعت منذ الشهر الماضي بأوسع عملية لاعتقال 47 مسؤولا ونائبا عراقيا؛ في قضية سرقت مليارات الدنانير وملايين الدولارات قادها وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية، عدنان الجميلي، ووكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع، علي معارج، والتي ما زالت مستمرة.