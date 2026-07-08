الجامعة العربية تعلن إنّ إسرائيل منعت أمينها العام من زيارة الضفة الغربية

الجامعة العربية تعلن أن سلطات الاحتلال رفضت زيارة أمينها العام، نبيل فهمي، إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث كان مقررًا أن يلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس في أول محطة خارجية له منذ توليه منصبه.

أعلنت جامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي منعت أمينها العام، نبيل فهمي، من زيارة الضفة الغربية المحتلة، في ما كان يفترض أن تكون أول محطة خارجية له منذ توليه منصبه مطلع الشهر الجاري.

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وقال المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية، في بيان، إن السلطات الفلسطينية أبلغت الجامعة "برفض سلطات الاحتلال الإسرائيلي الزيارة التي كان من المقرر أن يقوم بها الأمين العام، نبيل فهمي، إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة اليوم الأربعاء"، وذلك "لدعم صمود الشعب الفلسطيني واللقاء بالرئيس الفلسطيني محمود عباس".

ووفق البيان، أشار فهمي إلى أن "الفلسطينيين يواجهون حصارًا داخل مدنهم وقراهم، ويعيشون في ظل توسع المستوطنات والطرق التي تخدمها، ويتعرضون لممارسات عنيفة من المستوطنين المتطرفين، الذين يحظى كثير منهم بحماية من سلطات الاحتلال".

وشدد بيان الجامعة العربية على "ضرورة محاسبة إسرائيل على الانتهاكات المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني"، مؤكدًا أن "الدفاع عن حل الدولتين يتطلب تحرّكات فعالة ومستدامة، بما يضمن إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".

وتأتي الخطوة الإسرائيلية في ظل تصاعد اعتداءات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في أعقاب هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وفي ظل توسع الاستيطان وتشديد القيود العسكرية على المدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية.

ومنذ بدء الحرب، استشهد ما لا يقل عن 1086 فلسطينيًا في الضفة الغربية برصاص قوات الاحتلال أو المستوطنين، وفق حصيلة تستند إلى بيانات السلطة الفلسطينية.

وتولى فهمي، الذي شغل منصب وزير خارجية مصر بين عامي 2013 و2014، مهامه أمينًا عامًا لجامعة الدول العربية مطلع الشهر الجاري، لولاية تمتد خمس سنوات.