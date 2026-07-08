تقرير: لبنان يشترط انسحابًا إسرائيليًا من "المنطقتين التجريبيتين" للمشاركة في "جولة روما"

لبنان يشترط انسحاب إسرائيل من منطقتين "تجريبيتين" في الجنوب، قبل المشاركة في جولة التفاوض المقبلة في روما، في ظل خلاف حول مكان المحادثات وصيغتها، وتحضيرات لزيارة الرئيس جوزاف عون إلى واشنطن.

يشترط لبنان على إسرائيل الانسحاب من "منطقتين تجريبيتين" في جنوب البلاد، تطبيقا لمضمون اتفاق الإطار الموقع بين الطرفين في واشنطن برعاية أميركية، للقبول بالمشاركة في جولة التفاوض المقبلة في روما، وفق ما أفاد مصدر دبلوماسي مواكب للمفاوضات وكالة "فرانس برس"، اليوم الأربعاء.

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وقال المصدر، متحفظا عن كشف هويته، إن "لبنان يشترط انسحاب إسرائيل من منطقتين تجريبيتين، للمشاركة في جولة التفاوض" التي أعلنت إيطاليا وإسرائيل أنها ستُعقد يومي 15 و16 تموز/ يوليو الجاري في العاصمة الإيطالية، فيما لم يعلن لبنان موقفه الرسمي منها بعد.

وعُقدت خمس جولات تفاوض سابقة بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية في واشنطن، وأثمرت الجولة الأخيرة توقيع اتفاق إطار أواخر الشهر الماضي، نصّ خصوصا على نزع سلاح حزب الله، وانسحاب إسرائيلي تدريجي من الأراضي التي توغلت إليها إسرائيل في جنوب لبنان، وانتشار الجيش اللبناني بدءا من منطقتين "تجريبيتين".

ويضع الشرط اللبناني مسار التفاوض أمام اختبار عملي قبل انعقاد الجولة السادسة، إذ تسعى بيروت إلى تحويل بند "المناطق التجريبية" من صيغة تفاوضية عامة إلى خطوة تنفيذية مسبقة، فيما تحاول إسرائيل دفع المحادثات إلى روما باعتبارها استمرارا لاتفاق الإطار، وبما يفتح الباب أمام بحث الترتيبات الأمنية والانتشار اللبناني في الجنوب.

وفي وقت سابق، أفادت تقارير لبنانية بأن لبنان وافق على عقد الجلسة السادسة، استكمالا للمفاوضات بينه وبين إسرائيل، في مدينة روما، بعد إصرار إسرائيلي على نقل المفاوضات إلى هناك، بهدف "التحرر من الضغط الأميركي" الذي رافق الجولات السابقة في واشنطن، وفق ما أوردت التقارير.

وفي المقابل، وكان وزير الخارجية الإسرائيلي، غدعون ساعر، أن المحادثات "ستُستأنف الأسبوع المقبل في روما"، فيما رحّب نائب رئيس الحكومة ووزير الخارجية الإيطالي، أنتونيو تاياني، عبر منصة "إكس"، بالإعلان عن عقد الجولة المقبلة في روما، فيما قال متحدث باسم الخارجية الإيطالية إن المباحثات ستجري يومي 15 و16 تموز/ يوليو "ما لم يطرأ أي أمر غير متوقع".

غير أن مسؤولا لبنانيا قال، في إحاطة صحافية سابقة، إن الولايات المتحدة طرحت على لبنان "فكرة أولية" لنقل المفاوضات مع إسرائيل إلى روما، مضيفا أن إسرائيل تبنّت هذا الطرح بهدف "التحرر من الضغط الأميركي المباشر". وأكد المسؤول أن بيروت ترفض إنتاج صيغة تفاوض ثنائية مع إسرائيل، أو تقليص ثقل الرعاية الأميركية المباشرة في المسار.

عون إلى واشنطن وترتيبات لقاء ثلاثي محتمل

وتزامنا مع الجدل حول "جولة روما"، تجري التحضيرات لزيارة رئيس الجمهورية اللبنانية، جوزاف عون، إلى واشنطن، بعدما تلقى عبر سفارة لبنان في العاصمة الأميركية دعوة رسمية لزيارة البيت الأبيض في 21 تموز/ يوليو الجاري، حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.

وقالت السفارة اللبنانية في واشنطن، في بيان، إن "البيت الأبيض وجّه دعوة رسمية إلى فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية، العماد جوزاف عون، لزيارة واشنطن العاصمة وعقد لقاء مع فخامة الرئيس دونالد ج. ترامب في 21 تموز/يوليو 2026".

وأضافت أن الدعوة "تعكس متانة الشراكة القائمة بين لبنان والولايات المتحدة"، وتتيح فرصة لبحث العلاقات الثنائية، والأمن الإقليمي، و"استمرار الدعم الأميركي لسيادة لبنان واستقراره ووحدة أراضيه ومؤسساته الرسمية".

وفي هذا السياق، أشارت تقارير صحافية إلى أن ترامب قد يسعى، خلال اجتماعه المرتقب مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إلى الترويج لزيارة عون إلى واشنطن، مع طرح احتمال عقد اجتماع ثلاثي يضم ترامب ونتنياهو وعون. غير أن الرئيس اللبناني شدد على أنه لن يلتقي نتنياهو، وأن هذا الأمر غير مطروح في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على اللبنانيين وانتهاك إسرائيل للسيادة اللبنانية.