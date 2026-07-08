عون يتلقى دعوة للقاء ترامب في 21 تموز

تلقى الرئيس اللبناني جوزيف عون دعوة رسمية لزيارة واشنطن ولقاء الرئيس الأميركي في 21 تموز/ يوليو، ومن بين الملفات المطروحة الاتفاق الإطاري مع إسرائيل وتطبيقه، بالإضافة إلى موقع لبنان في الصراع الإقليمي والعلاقات الثنائية.

عون في لقاء سابق مع السفير الأميركي في بيروت (Gettyimages)

قال مسؤول في البيت الأبيض اليوم، الأربعاء، إن الولايات المتحدة وجهت دعوة إلى الرئيس اللبناني جوزيف عون لزيارتها في 21 تموز/ يوليو، وذلك بعد أن وقعت إسرائيل ولبنان اتفاقا إطاريا في واشنطن الشهر الماضي.

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كما أكد مصدر لبناني رفيع المستوى، أن عون تلقى دعوة رسمية لزيارة واشنطن في اليوم المذكور.

وأوضح المصدر، أن عون سيتسلم الدعوة رسميا من السفير الأميركي في بيروت ميشال عيسى غدا الخميس.

وأشار إلى أن الملفات المطروحة على جدول الزيارة تتركز حول إطار العمل المشترك وتطبيقه، بالإضافة إلى موقع لبنان في الصراع الإقليمي والعلاقات الثنائية بين بيروت وواشنطن.

وكان لبنان وإسرائيل قد وقّعا "اتفاق إطاري" برعاية أميركية في 26 حزيران/ يونيو الماضي، وأعلن وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر، الثلاثاء، عن عقد جولة جديدة من المحادثات بين الجانبين في العاصمة الإيطالية روما الأسبوع المقبل.

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على لبنان إلى 4 آلاف و320 شهيدا منذ 2 آذار/ مارس الماضي.

من جهتها، قالت السفارة اللبنانية في واشنطن، الأربعاء، إن البيت الأبيض وجّه الدعوة رسميًا للرئيس عون لزيارة العاصمة الأميركية ولقاء الرئيس دونالد ترامب في 21 تموز/ يوليو الجاري.

وأكدت السفارة أن هذه الدعوة "تعكس الشراكة الراسخة بين لبنان والولايات المتحدة"، وتتيح فرصة للرئيسين لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك العلاقات الثنائية، والأمن الإقليمي، واستمرار الدعم الأميركي لسيادة لبنان واستقراره ووحدة أراضيه ومؤسسات الدولة.

وأضافت أن الزيارة تأتي بعد فترة مكثفة من الجهود الدبلوماسية التي بذلتها سفارة بيروت في واشنطن، بالتنسيق الوثيق مع رئاسة الجمهورية وكبار المسؤولين في الإدارة الأميركية، بهدف تعزيز الحوار الثنائي على أعلى المستويات وتسهيل الترتيبات التي أفضت إلى هذه الزيارة الرسمية.