العراق يقيل رئيس هيئة الاستثمار ضمن حملة مكافحة الفساد

ذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب أن المجلس صوّت على إعفاء رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، حيدر مكية، من منصبه، وأضافت أن الملفات أحيلت إلى هيئة النزاهة.

صوّت مجلس النواب العراقي، الخميس، على إقالة رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، حيدر مكية، وقرر "إحالة ملفاته إلى هيئة النزاهة" المختصة بالتحقيق في ملفات الفساد.

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وجاء ذلك في إفادة مقتضبة لوكالة الأنباء العراقية الرسمية، دون تفاصيل عن الاتهامات الموجهة إلى مكية أو تفاصيل إعفائه من منصبه.

وفي سياق متصل، نقلت الوكالة عن مصادر رفيعة لم تسمّها، أنه أُلقي القبض على مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية الحكومية، حسين طالب، من قِبل قوة أمنية خاصة، على خلفية تهم تتعلق بالفساد.

ولم تعلن الجهات الرسمية أسباب هذه القرارات المتزامنة، إلا أن هذه التحركات تأتي تزامنًا مع حملة أمنية وقضائية واسعة تقودها السلطات، لمكافحة الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة.

وقبل أيام، أعلنت السلطات العراقية اعتقال عشرات المشتبه بهم في قضايا فساد مالي وإداري كبرى، بينهم نواب ومسؤولون رُفعت عنهم الحصانة القانونية.

وجاءت هذه التطورات بناءً على اعترافات مرتبطة بقضية وكيل وزارة النفط الموقوف، عدنان الجميلي، الذي أُقيل في 2 حزيران/ يونيو الماضي، على خلفية شبهات تتعلق بهدر المال العام وإبرام عقود غير قانونية.