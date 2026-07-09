خروقات إسرائيلية متواصلة بلبنان... مسؤول أميركي: تحديد أول منطقة تجريبية خلال أيام

4321 شهيدا و12,204 مصابين مع تواصل الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار الهش في جنوب لبنان، وتحدث مسؤول أميركي عن الانتقال إلى مرحلة تنفيذ الاتفاق الإطاري بين بيروت وتل أبيب والتي بموجبها سيتم تحديد أول منطقة تجريبية خلال أيام.

بلغت حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على لبنان منذ 2 آذار/ مارس الماضي، 4321 شهيدا و12,204 مصابين، بحسب ما أوردت وزارة الصحة اللبنانية الخميس؛ فيما تحدث مسؤول أميركي عن الانتقال إلى مرحلة تنفيذ الاتفاق الإطاري بين بيروت وتل أبيب والتي بموجبها سيتم تحديد أول منطقة تجريبية خلال أيام.

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وذكر المسؤول الأميركي لوكالة "رويترز"، أن "أول منطقة تجريبية ستحدد خلال أيام" والتي ستتيح دخول الجيش اللبناني إليها مقابل انسحاب الجيش الإسرائيلي منها، مشيرا إلى أن "العمل جار على وضع خرائط وتحديد مناطق تجريبية أخرى".

وأشارت إلى أنه من بين الضحايا 135 شهيدا و406 مصابين من العاملين والكوادر الصحية، بالإضافة إلى تضرر 175 مركبة و39 مركزا للإسعاف، وتضرر 17 مستشفى وإغلاق 3 أخرى.

ورصدت الخميس العديد من الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار، من بينها غارة من مسيّرة استهدفت محيط تلة علي الطاهر في جنوب لبنان، وتحليق للطيران المسيّر على علو منخفض في أجواء مدينة بعلبك، وتنفيذ القوات الإسرائيلية تفجيرات في بلدتي الطيري وحولا ونسف عدة منازل في بلدة حداثا.

وتواصل إسرائيل عدوانها على لبنان، رغم توقيع البلدين "اتفاق إطار" برعاية أميركية في 26 حزيران/ يونيو الماضي، وإعلان تل أبيب، الثلاثاء، عقد جولة مفاوضات مع بيروت في العاصمة الإيطالية روما الأسبوع المقبل.

ومن جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، تدمير نفقين في بلدة مجدل زون جنوبي لبنان، قال إن طولهما بلغ نحو 200 متر.

وجاء في بيانه "بلغ الطول الإجمالي للمسارين نحو 200 متر وبعمق يقارب 20 مترا، وعثر بداخلهما على غرف مكوث وثلاث فتحات إطلاق موجهة نحو الأراضي الإسرائيلية، وعشرات الوسائل القتالية"، مضيفا "كما عثرت القوات خلال أعمال التمشيط في المنطقة، على مخزن لوسائل قتالية يضم قذائف هاون ومنصات إطلاق وقذائف RPG. وخلال الأسبوع الأخير قتلت القوات مسلحا بالقرب من أحد المسارين".

واستقبل الرئيس اللبناني جوزيف عون السفير الأميركي في بيروت ميشال عيسى، والعديد من الوفود حيث جرى بحث التطورات والأوضاع العامة لتثبيت وقف إطلاق النار في الجنوب، والضغط على إسرائيل لوقف عملياتها العسكرية والتقيد بما ورد في صيغة الاتفاق الإطاري.

كما بحث عون مع عيسى الزيارة الرسمية التي سيقوم بها إلى الولايات المتحدة خلال الأسبوع الأخير من تموز/ يوليو الجاري بدعوة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إضافة إلى الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة.

وخلال اللقاء أكد عون على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في جنوب لبنان والضغط على إسرائيل لوقف العمليات العسكرية والتقيد بما ورد في صيغة الإطار التي أعلن عنها في نهاية المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن. كما شدد على ضرورة وقف القصف وعمليات التفجير والجرف التي تقوم بها القوات الإسرائيلية في عدد من البلدات والقرى التي تحتلها.

وردا على سؤال عن الاجتماع المرتقب في روما يومي 14 و15 تموز/ يوليو الجاري، أوضح السفير الأميركي أن انتقال الاجتماع بين الوفود اللبنانية والأميركية والإسرائيلية إلى العاصمة الإيطالية مرده إلى أسباب تقنية فقط تتصل بتسهيل تنقل السفراء وأعضاء الوفود، علمًا أن اجتماع روما ذات طابع تنظيمي وتنفيذي لما ورد في صيغة الاتفاق الإطاري ولا سيما لجهة تشكيل فرق عمل متخصصة تتولى تنفيذ ما اتفق عليه في واشنطن من ترتيبات قد تحتاج إلى اختصاصيين قانونيين أو تقنيين تبعا للمواضيع المطروحة.

وعن موعد بدء العمل في المناطق التجريبية المحددة في مفاوضات واشنطن، أوضح عيسى أن التحضيرات جارية لتنفيذ ما اتفق عليه في ما يخص المناطق التجريبية، وأن وفدا عسكريا أميركيا سيصل إلى بيروت خلال أيام التنسيق وتحديد آلية التنفيذ ميدانيا، إذ من الضروري عدم حصول أي فراغ لدى انسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقة المحددة، وفي ضوء نتائج الاجتماعات التنسيقية يتم تحديد موعد بدء التنفيذ على الأرض؛ وفق ما قال.

وقالت قوة حفظ السلام الأممية "يونيفيل" في جنوب لبنان، إنه "في ظل التراجع الأخير في مستوى العنف، تمكنت ’يونيفيل’ من زيادة أنشطتها العملياتية تدريجيا في مختلف أنحاء جنوب لبنان. ومع بدء عودة العائلات إلى قراها، يعزز حفظة السلام حضورهم للمساعدة في ترسيخ الاستقرار النسبي الذي تحقق خلال الأسابيع الماضية".

وأضافت في بيان لها "يواصل حفظة السلام رصد التطورات والتواصل مع الأطراف، ودعم المجتمعات المحلية حيثما أمكن، بما في ذلك من خلال المساعدة في إصلاح الطرق المتضررة وغيرها من البنى التحتية. وتسهم هذه الجهود في دعم التعافي، كما تساعد في تسهيل الحركة لتنفيذ أنشطتنا العملياتية".

وبيّنت "يونيفيل"، أنه "ورغم تراجع مستوى العنف منذ أواخر حزيران، لا يزال الوضع هشا"، وشددت على أنه "يبقى الحوار والتنسيق ومواصلة الأنشطة العملياتية أمورا أساسية للحد من التوترات واستعادة الاستقرار في المنطقة".