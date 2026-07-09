عون يجتمع بالسفير الأميركي: أسباب نقل الاجتماع إلى روما "تقنية"

السفير الأميركي في بيروت يقول إن نقل الاجتماع اللبناني الأميركي الإسرائيلي إلى روما يعود إلى "أسباب تقنية"، تتصل بتسهيل تنقل الوفود وتشكيل فرق عمل لتنفيذ تفاهمات واشنطن، فيما شدد عون على ضرورة الضغط على إسرائيل لوقف القصف والتفجير والجرف في

بحث الرئيس اللبناني، جوزاف عون، مع السفير الأميركي في بيروت، ميشال عيسى، الزيارة الرسمية التي سيقوم بها إلى الولايات المتحدة بدعوة من الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، فيما شدد عون على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في الجنوب والضغط على إسرائيل لوقف أعمالها العسكرية في القرى والبلدات التي تحتلها.

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وبحسب بيان صدر عن الرئاسة اللبنانية، اليوم الخميس، استقبل عون السفير الأميركي في بيروت، وبحث معه في الزيارة المرتقبة إلى الولايات المتحدة، إضافة إلى الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة.

وأكد عون، خلال اللقاء، "ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في الجنوب والضغط على إسرائيل لوقف الأعمال العسكرية والتقيد بما ورد في صيغة الإطار التي أعلنت في نهاية المفاوضات اللبنانية الأميركية الإسرائيلية في واشنطن".

كما شدد الرئيس اللبناني على "ضرورة وقف القصف وأعمال التفجير والجرف التي تقوم بها القوات الإسرائيلية في عدد من البلدات والقرى التي تحتلها".

وقال السفير الأميركي، عقب اللقاء، إن زيارة عون إلى واشنطن "تكتسب أهمية خاصة في هذا الظرف بالذات"، معتبرًا أنها تعكس "مدى الاهتمام الذي يوليه الرئيس ترامب بلبنان وسعيه لتحقيق الأمن والاستقرار فيه وإنهاء معاناة شعبه".

وردًا على سؤال عن الاجتماع المرتقب في روما في 14 و15 تموز/ يوليو الجاري، قال عيسى إن نقل الاجتماع بين الوفود اللبنانية والأميركية والإسرائيلية إلى العاصمة الإيطالية يعود إلى "أسباب تقنية فقط"، تتصل بتسهيل تنقل السفراء وأعضاء الوفود.

عسكريون أميركيون إلى لبنان خلال أيام تمهيدا لبدء العمل بالمناطق التجريبية

وأوضح أن اجتماع روما سيكون ذا "طابع تنظيمي وتنفيذي" لما ورد في صيغة الإطار التي جرى التوصل إليها في واشنطن، ولا سيما لجهة تشكيل فرق عمل متخصصة تتولى تنفيذ ما اتُفق عليه من ترتيبات.

وأشار السفير الأميركي إلى أن هذه الترتيبات قد تحتاج، تبعًا للمواضيع المطروحة، إلى اختصاصيين قانونيين أو تقنيين، مؤكدًا أن ما سيجري في روما هو "استكمال ما اتُفق عليه في واشنطن".

وأضاف أن اجتماعات عدة ستعقد في العاصمة الإيطالية أو في أماكن أخرى لمتابعة التنفيذ، وفق المراحل التي سيتم الاتفاق عليها.

وحول موعد بدء العمل في المناطق التجريبية التي حُددت في مفاوضات واشنطن، قال عيسى إن التحضيرات جارية لتنفيذ ما اتُفق عليه بهذا الخصوص، مشيرًا إلى أن وفدًا عسكريًا أميركيًا سيصل إلى بيروت خلال أيام للتنسيق وتحديد آلية التنفيذ ميدانيًا.

وشدد السفير الأميركي على ضرورة عدم حصول أي فراغ لدى انسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقة المحددة، موضحًا أنه سيتم تحديد موعد بدء التنفيذ على الأرض في ضوء نتائج الاجتماعات التنسيقية.