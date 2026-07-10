لبنان: مصابان باستهداف مركبة في النبطية

أُصيب لبنانيان إثر غارة شنتها مسيّرة إسرائيلية استهدفت شاحنة نفايات بالنبطية، مواصلةً خروقات جيش الاحتلال لاتفاق وقف النار، وسط تحذيرات أطلقتها قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل"، مؤكدة أن الوضع الأمني في جنوب البلاد لا يزال هشاً.

أُصيب لبنانيان، جرّاء قصف شنّته مسيّرة إسرائيلية، مستهدفة مركبة في النبطية جنوبي لبنان، الجمعة، فيما يواصل جيش الاحتلال خروقاته لاتفاق وقف النار.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية، إن هناك "جريحين، جرّاء غارة من مسيّرة إسرائيلية، استهدفت شاحنة نفايات عند أطراف بلدتي شوكين- كفردجال في قضاء النبطية، ما أدى إلى وقوع إصابتين".

وشنّ الجيش الإسرائيلي، الخميس، هجمات على عدد من بلدات النبطية، وجنوبي لبنان، شملت حرق منازل، وغارة بمسيّرة، وتمشيط بأسلحة رشاشة، وفق وكالة الأنباء اللبنانية.

وتزامنت هذه الخروقات مع تحذير قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل"، من أن الوضع في جنوب البلاد "هش"، رغم تراجع مستوى العدوان منذ أواخر حزيران/ يونيو الماضي، مؤكدة مواصلة تعزيز أنشطتها العملياتية لدعم الاستقرار.

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