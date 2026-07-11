الاحتلال يشنّ عدة غارات على بلدة المنصوري جنوبي لبنان وتقارير عن وقوع إصابات

أفادت وسائل إعلام لبنانية بوقوع إصابات جراء الغارات الإسرائيلية، من دون صدور حصيلة رسمية نهائية حتى الآن، فيما أشارت التقارير إلى أن طائرات الاحتلال عادت واستهدفت البلدة بعدة غارات متتالية، وسط تحليق مكثف في أجواء المنطقة.

شنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، عدة غارات جوية استهدفت بلدة المنصوري في قضاء صور جنوبي لبنان، الواقعة خارج ما يُعرف بـ"الشريط الأمني" الإسرائيلي، بالقرب من رأس البياضة على الساحل اللبناني.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية بوقوع إصابات جراء الغارات الإسرائيلية، من دون صدور حصيلة رسمية نهائية حتى الآن، فيما أشارت التقارير إلى أن طائرات الاحتلال عادت واستهدفت البلدة بعدة غارات متتالية، وسط تحليق مكثف في أجواء المنطقة.

ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على مناطق متفرقة في جنوب لبنان، رغم التفاهمات المعلنة بشأن وقف إطلاق النار، وسط تصاعد التوتر على الحدود اللبنانية الفلسطينية.