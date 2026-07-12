أهم المحطات في حياة الأمير الراحل حمد بن خليفة آل ثاني.. قائد نهضة قطر

يعدّ الأمير الراحل، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، إحدى أبرز الشخصيات في تاريخ قطر الحديث؛ إذ تمكّن خلال 18 عاما في الحكم من تطوير الدولة القطرية اقتصاديا ومؤسساتيا، وإطلاق مشاريع تنموية وإصلاحية بارزة

رحل أمير قطر السابق، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الأحد، عن عمر ناهز 74 عاما، بعد مسيرة امتدت 18 عاما في قيادة البلاد، شهدت خلالها قطر، بحسب المعلومات الرسمية، انطلاقة نهضتها الحديثة، التي يواصلها نجله أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

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وفي ما يلي أبرز المحطات في مسيرة الأمير الراحل، حمد بن خليفة آل ثاني، وإنجازاته في الحكم.

"نهضة غير مسبوقة"

وأشاد الديوان الأميري القطري بالأمير، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، ووصفه بأنه أحد القادة التاريخيين لدولة قطر، وباني نهضتها الحديثة، بعدما أسهمت جهوده في تبوّء البلاد في عهده مقاما عاليا عربيا ودوليا، وشهدت بدء نهضة اقتصادية واجتماعية وثقافية واسعة.

فقد تضاعف الناتج المحلي الإجمالي في حكمه أكثر من 24 مرة، وهو ما انعكس في ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي بنحو 6 مرات، فيما قفزت القيمة المضافة لقطاع الهيدروكربونات من 11 مليار ريال قطري إلى 403 مليارات ريال.

كما صدر في ولايته الدستور الدائم للبلاد، ووُضعت "رؤية قطر الوطنية 2030" الهادفة إلى التحول نحو اقتصاد معرفيّ، وبناء دولة متقدمة تحقق التنمية المستدامة وتأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلا بعد جيل، حسبما ذكرت الجهات الرسمية.

أما ولادة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني فكانت في كانون الثاني/ يناير 1952 في العاصمة الدوحة، حيث نشأ وتعلم، قبل أن يلتحق بكلية "ساندهيرست" العسكرية في بريطانيا، التي تخرج فيها عام 1971.

وإثر عودته إلى قطر انضمّ إلى القوات المسلحة، وترقى في الرتب العسكرية حتى أصبح لواء، وقد وصفته المعلومات الرسمية بأنه صاحب "دور أساسي في تطوير القوات المسلحة القطرية عدة وعتادا".

ثم بويع وليا للعهد في أواخر أيار/ مايو من العام 1977، وشغل منصب وزير الدفاع، وفي أيار/ مايو من عام 1989 أصبح رئيسا للمجلس الأعلى للتخطيط، المسؤول عن رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

توليه الحكم

تولى الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني مسؤولية الحكم في 27 حزيران/ يونيو 1995، وشرع مذّاك في تنفيذ خطط إصلاحية وتنموية شاملة، أحدثت نقلة نوعية في مختلف القطاعات، كما أفاد الديوان الأميري القطري.

وقد شهدت البلاد في عهده نهضة واسعة، شملت التعليم والصحة والرياضة والثقافة والإعلام والبنية التحتية، إلى جانب طفرة كبيرة في الاقتصاد والطاقة.

ومع بدء تصدير الغاز الطبيعي المسال من حقل الشمال عام 1996، ارتفعت إيرادات الدولة بنمط متسارع، لتصبح قطر عام 2006 أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، قبل أن تصل طاقتها الإنتاجية إلى 77 مليون طن سنويا في عام 2010.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2001، أُنشئ المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار، وتولى الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني رئاسته، ليشرف بصفة عامة على شؤون الاقتصاد والطاقة والاستثمار، من أجل تنويع الاستثمارات المحلية والخارجية، بغرض تطوير احتياطيات قطر المالية وتنويع مصادر الدخل.

وكان من أولى القرارات التي اتخذها بعد توليه الحكم: إنشاء "مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع"، وذلك في آب/ أغسطس من عام 1995، لدعم النهضة العلمية والثقافية في البلاد.

وفي عهد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، "رُفعت الرقابة عن الصحافة المحلية في تشرين الأول/ أكتوبر 1995، وأُلغيت وزارة الإعلام سنة 1998، ما فتح آفاقا واسعة لحرية الرأي والتعبير وازدهار الإعلام. كما تأسست قناة الجزيرة وانطلقت سنة 1996"، بحسب المعلومات ذاتها.

قيادة "تاريخية"

وفي عام 1996، بدأت قطر، بتوجيهات من الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، "تنفيذ خطوات ديمقراطية تمثلت في إجراء أول انتخابات لغرفة تجارة وصناعة قطر في العام نفسه، ثم أُجريت أول انتخابات للمجالس البلدية في آذار/ مارس 1999، وقد حظيت فيها المرأة بحقها في الترشح والتصويت لأول مرة في تاريخ قطر".

وفي 8 حزيران/ يونيو 2004، صدر أول دستور دائم لدولة قطر بعد استفتاء شعبي تاريخي في 29 نيسان/ أبريل 2003، تحقيقا للأهداف السامية في استكمال أسباب الحكم الديمقراطي للدولة، بإقرار دستور دائم للبلاد يرسي الدعائم الأساسية للمجتمع، ويجسد المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار، ويضمن الحقوق والحريات لأبناء الوطن، وفق معلومات الديوان الأميري.

وبموجب الدستور الجديد، أصبح الشعب مصدرا للسلطات، وأصبح نظام الحكم قائما على الفصل بين السلطات، وإن بقيت متعاونة يكمل بعضها بعضا.

وشهدت البلاد في عهد الشيخ حمد "انفتاحا اقتصاديا وحضاريا وثقافيا واسعا، وأصبحت قبلة للمؤتمرات السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية، وتبوأت مكانة عالية إقليميا ودوليا، وكان للدبلوماسية القطرية دور رائد في حل النزاعات واحتواء الصراعات في مناطق مختلفة من العالم".

وكان من نتائج الاستثمارات الطموحة وغير التقليدية التي انتهجتها البلاد في ظل حكم الشيخ حمد، أن "أصبحت قطر أول دولة عربية وإسلامية تفوز باستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022، التي أُعلن عنها في ديسمبر/ كانون الأول 2010"، وفق الديوان الأميري.

وحصل الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني على العديد من الأوسمة من دول عربية وأجنبية، تقديرا لجهوده في تقوية العلاقات الثنائية وتطوير مجالات التعاون بين الدول والشعوب.

وأعلن الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، في 25 حزيران/ يونيو 2013، تسليم مقاليد الحكم لولي عهده الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر الحالي.

وبرحيل الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، تفقد قطر أحد قادتها التاريخيين، الذي ارتبط اسمه بمرحلة التحول الكبرى في تاريخ البلاد، والتي لا تزال آثارها ممتدة في مسيرة التنمية التي تواصلها الدولة بقيادة الشيخ تميم.