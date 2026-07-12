الأمم المتحدة: الحرب تهدد حياة 825 ألف طفل بالسودان

حذّرت الأمم المتحدة من تفاقم الكارثة الإنسانية في السودان، مؤكدة أن مئات آلاف الأطفال يواجهون سوء تغذية حادا يهدد حياتهم، بالتزامن مع تصاعد الهجمات في مدينة الأُبيّض.

نازحون في مدينة الأبيّض ينتظرون للحصول على حصتهم من المعونات الغذائية (Getty Images)

أعلنت الأمم المتحدة، الأحد، أن 825 ألف طفل دون سن الخامسة سيعانون من سوء التغذية الحاد جراء الصراع بالسودان، "ما يعرضهم لخطر الوفاة حال عدم حصولهم على العلاج في الوقت المناسب".

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وتتفاقم الأزمة الإنسانية في السودان جراء الحرب بين الجيش وقوات "الدعم السريع"، المستمرة منذ نيسان/ أبريل 2023، بسبب خلاف بشأن توحيد المؤسسة العسكرية، والتي خلفت عشرات الآلاف من القتلى ونحو 13 مليون نازح.

وأكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، في تقرير تفاقم أزمة سوء التغذية في السودان، حيث يواجه الأطفال بمختلف أنحاء البلاد مخاطر متزايدة مع استمرار النزاع واتساع نطاق النزوح والجوع.

وأضاف التقرير: "لا يزال وضع الأطفال في السودان من بين الأسوأ عالميا، إذ يتأثر ملايين الأطفال بالعنف، وتعطل الخدمات الأساسية، وتزايد الاحتياجات الإنسانية".

وتابع أن التقديرات تشير إلى أن: "نحو 825 ألف طفل دون سن الخامسة سيعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم خلال عام 2026، ما يعرضهم لخطر الوفاة في حال عدم حصولهم على العلاج في الوقت المناسب".

ولفت التقرير، إلى أنه في المناطق المتأثرة بالنزاع، بما في ذلك أجزاء من ولاية شمال دارفور وإقليم كردفان: "لا يزال الأطفال محرومين من الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية".

وأشار إلى أن: "كثيرا من الأطفال يواجهون نقصا حادا في الغذاء ومياه الشرب الآمنة والرعاية الصحية، مما يزيد من خطر الإصابة بسوء التغذية والأمراض، كما يعرضهم استمرار العنف وتشتت الأسر والنزوح لمخاطر متزايدة تتعلق بالحماية".

وأردف التقرير: "لا تزال القيود المفروضة على الوصول وانعدام الأمن تحد من توافر الخدمات، ومن قدرة الأسر على طلب المساعدة. وفي العديد من المناطق، يظل الوجود الإنساني محدودا، ما يترك الأطفال الأكثر ضعفا دون الدعم المنقذ للحياة".

وفي 4 تموز/ يوليو الجاري، حذّر التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي من توسع نطاق انعدام الأمن الغذائي، واستمرار الجوع الحاد لدى 19.5 مليون سوداني حتى مطلع العام المقبل.

وأكد أن مستويات سوء التغذية الحاد تجاوزت عتبات المجاعة في بعض مناطق شمال دارفور، وأن 14 منطقة في ولايات شمال دارفور وجنوب دارفور وجنوب كردفان تواجه خطر المجاعة، في حال تصاعدت الأعمال القتالية واستمرت القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية، وحركة السلع والأشخاص.

وقالت منظمة الصحة العالمية، في 10 تموز/ يوليو الجاري، إن السودان يعدّ حاليا أكبر أزمة إنسانية في العالم، "إذ يحتاج أكثر من 33 مليون شخص إلى المساعدة، بينهم 21 مليون شخص بحاجة إلى خدمات صحية".

الأمم المتحدة: الهجمات على "الأُبيّض" تعرض مئات آلاف المدنيين للخطر

وحذّرت الأمم المتحدة، الأحد، من أن استمرار الهجمات على مدينة الأُبيّض، عاصمة إقليم شمال كردفان جنوبي السودان، "يعرض مئات الآلاف من المدنيين للخطر المباشر".

ومنذ شهر تشهد الأُبيّض هجمات بطائرات مسيرة لقوات "الدعم السريع"، استهدفت محطة الكهرباء الرئيسية ومحطات الوقود ومواقع مدنية أخرى، ما أسفر عن عشرات القتلى والمصابين.

وقال تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا): "يستمر العنف في التصاعد في شمال كردفان، مما يلحق خسائر فادحة بالمدنيين، ويتسبب في أضرار جسيمة للبنية التحتية المدنية الحيوية".

وأضاف: "منذ مطلع يونيو (حزيران الماضي)، تكثفت هجمات الطائرات المسيّرة في مدينة الأُبَيِّض ومحيطها بولاية شمال كردفان، مما أدى إلى تفاقم الوضع الأمني".

وتابع المكتب الأممي: "أصبحت الهجمات المستمرة تعرض مئات الآلاف من المدنيين لخطر مباشر، بمن فيهم أكثر من 100 ألف نازح داخليا يقيمون داخل المدينة ومحيطها".

وأشار إلى أن تصاعد العنف أدى إلى زيادة أعداد الضحايا المدنيين، بمن فيهم العاملون في المجال الإنساني، كما تسبب في أضرار واسعة بالبنية التحتية المدنية الحيوية، بما في ذلك المنازل والمدارس والمرافق الصحية، ومحطات الوقود ومواقع النزوح وشبكات الكهرباء.

وأوضح أن الشركاء الإنسانيين أفادوا بوجود نقص حاد في الوقود ومياه الشرب الآمنة والسلع الأساسية، الأمر الذي يزيد من معاناة المجتمعات الأكثر ضعفا.

وأضاف المكتب الأممي: "تواصل الاحتياجات الإنسانية في شمال كردفان الارتفاع، إذ يُقدَّر أن نحو 800 ألف شخص في محافظة شيكان، بما في ذلك مدينة الأُبَيِّض، بحاجة إلى المساعدة، فيما يستمر الوضع الإنساني في التدهور".

ويبلغ عدد السكان الأصليين بالأُبَيِّض نحو 500 ألف شخص، لكن هذا الرقم تضاعف لأن المدينة أصبحت مركزا للنازحين، إذ تشير التقديرات غير الرسمية إلى أنه يقطنها حاليا نحو 3 ملايين شخص.

وقرر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الإثنين الماضي، إجراء تحقيق عاجل في الانتهاكات والتجاوزات في الأُبَيِّضِ، محذرا من خطر وشيك لوقوع فظائع واسعة النطاق.

وفي 12 أيار/ مايو الماضي، حذّرت الأمم المتحدة من تصاعد الهجمات بالطائرات المسيّرة في كردفان، وقالت إن تلك الضربات تسببت في مقتل ما لا يقل عن 880 مدنيا خلال الفترة الممتدة بين كانون الثاني/ يناير ونيسان/ أبريل 2026.

وتشهد ولايات إقليم كردفان الثلاث اشتباكات ضارية بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع"، منذ 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.