قطر: وفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني

يبرز الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني كأحد أبرز قادة قطر في العصر الحديث، حيث ارتبط عهده بمراحل تحول سياسي واقتصادي أسهمت في تعزيز مسيرة الدولة، من خلال إطلاق مشاريع تنموية وإرساء أسس استراتيجية طويلة المدى.

نعى الديوان الأميري القطري الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الذي توفي صباح اليوم الأحد عن عمر 74 عاما.

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وقال الديوان الأميري القطري، في بيان، "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى الديوان الأميري، فقيد الوطن الكبير المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الذي وافته المنية في صباح اليوم".

الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.. مسيرة بناء قطر الحديثة

يعد الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أحد أبرز الشخصيات التي أسهمت في تشكيل ملامح قطر الحديثة، إذ شهدت البلاد خلال فترة حكمه إطلاق مشاريع تنموية وسياسية بارزة، من بينها إقرار الدستور الدائم ووضع رؤية قطر الوطنية 2030 الهادفة إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة وتحقيق التنمية المستدامة.

ولد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في الدوحة عام 1952، وتلقى تعليمه الأساسي في قطر قبل أن يلتحق بكلية ساند هيرست العسكرية في المملكة المتحدة، حيث تخرج عام 1971 وانضم بعدها إلى القوات المسلحة القطرية.

تدرج الشيخ حمد في المناصب العسكرية والسياسية، فبويع وليا للعهد عام 1977 وتولى منصب وزير الدفاع، ثم ترأس المجلس الأعلى للتخطيط عام 1989، حيث شارك في رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

وفي عام 1995 تولى مقاليد الحكم، وقاد مرحلة من التحولات الكبرى التي عززت حضور قطر إقليميا ودوليا، قبل أن يعلن عام 2013 تسليم السلطة إلى نجله الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.