تعاز عربية وعالمية بوفاة الأمير حمد بن خليفة آل ثاني

تقدمت دول عربية وإيران والهند وحركتي حماس وحزب الله إلى دولة قطر بالتعازي بعد إعلان وفاة الأمير حمد بن خليفة آل ثاني، حاكم البلاد السابق عن 74 عاما.

توالت التعازي من دول عربية وإقليمية في وفاة أمير قطر السابق، حمد بن خليفة آل ثاني، اليوم الأحد، بعد إعلان وفاته عن 74 عاما.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وجاءت التعازي في مواقف رسمية صادرة عن حركة حماس والسلطة الفلسطينية في فلسطين، وعن مصر، والإمارات، والكويت، وسلطنة عمان، والبحرين، ولبنان، والعراق، والأردن، وسورية، وإيران.

كما صدرت التعازي عن ليبيا، والسودان، والصومال، واليمن، ومجلس التعاون الخليجي والبرلمان العربي، وحركة حماس، وحزب الله.

وأشادت قيادات عربية بدور الأمير الراحل في دعم العمل العربي والقضايا الإقليمية، داعية له بالرحمة ولذويه وللشعب القطري بالصبر والسلوان.

فلسطين

قال رئيس حركة حماس في الخارج، خالد مشعل، إن الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني كان قامة كبيرة وفارسا مقداما، متقدما بخالص العزاء لأمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وللشعب القطري بوفاته.

ونوّه مشعل بدعوة الأمير الراحل التاريخية لعقد "قمة غزة" في كانون الثاني/ يناير 2009 إبان العدوان الإسرائيلي، مؤكدا أنه كان أول زعيم عربي ومسلم يزور قطاع غزة ويكسر الحصار عنها رسميا في أصعب الظروف، فضلا عن جهوده الكبيرة في إعادة الإعمار.

وأضاف مشعل أن الأمير الوالد كان نموذجا للقائد الشجاع، والذكي، والمنحاز دائما إلى المبادئ والقيم الإنسانية وصنع السلام.

وأكد أن غزة والقدس وفلسطين تبكي الراحل الكبير.

كما قدّم رئيس دولة فلسطين، محمود عباس، تعازيه إلى أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والقيادة القطرية، والشعب القطري، بوفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

وأشاد الرئيس عباس بمناقب الفقيد، واصفا إياه بالمؤسس والقائد الوطني والعربي الكبير، الذي كرّس حياته لخدمة وطنه وشعبه، ودعم القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

مصر

وقدّم الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، تعازيه إلى قطر، أميرا وحكومة وشعبا، في وفاة أمير قطر السابق، معربا عن مواساته في هذا المصاب، وفق بيان للرئاسة المصرية.

الكويت

وقالت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، إن أمير البلاد، مشعل الأحمد الجابر الصبّاح، أمر بإعلان "الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام داخل البلاد وعلى سفارات دولة الكويت في الخارج، ابتداء من اليوم الأحد ولمدة أربعة أيام"، بعد وفاة أمير قطر السابق.

سلطنة عمان

بدوره، بعث السُّلطان العماني، هيثم بن طارق، برقية تعزية ومواساة إلى أمير قطر في وفاة والده، أعرب فيها عن تعازيه لأمير قطر والشعب القطري في هذا المصاب "الجلل"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العمانية.

البحرين

وقالت وكالة الأنباء الرسمية، إن عاهل المملكة، حمد بن عيسى آل خليفة، أمر "بإعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في المملكة لمدة أربعة أيام اعتبارا من اليوم الأحد"، حدادا على وفاة أمير قطر السابق.

لبنان

وقال الرئيس اللبناني، جوزاف عون، في بيان، إن رحيل الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني "خسارة كبيرة لدولة قطر الشقيقة ولبنان والعالم العربي"، معربا عن تعازيه للأمير والشعب القطري.

كما توجه رئيس الوزراء اللبناني، نوّاف سلّام، "بأحرّ التعازي إلى دولة قطر، قيادة وشعبا، بوفاة الأمير الوالد".

وقال في تدوينة عبر منصة "إكس"، إن: "الراحل سيبقى حاضرا في ذاكرة اللبنانيين جميعا لما قدّمه للبنان من دعم سياسي وإنساني في أصعب الظروف، ولما بذله من جهود في خدمة الاستقرار في البلاد".

كما تقدّم حزب الله بأحر التعازي إلى دولة قطر وأميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وحكومتها وشعبها، بوفاة الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

واستذكر حزب الله: "الدور البارز الذي اضطلع به الفقيد الراحل في دعم لبنان والوقوف إلى جانب شعبه في معظم المحطات العصيبة التي مرّ فيها، لا سيما وقوف دولة قطر بقيادته إلى جانب المقاومة خلال العدوان الصهيوني على لبنان عام 2006، ومساهمتها الخيرة والمشهودة في إعادة إعمار القرى والمنازل التي دمرها العدوان"، وتابع: "كما نستذكر الزيارة الفريدة للأمير الراحل للضاحية الجنوبية لبيروت ومدينة بنت جبيل في ذلك الوقت كتأكيد على وفائه ومحبته للشعب اللبناني".

وثمّن حزب الله: "مواقف الراحل الداعمة للقضايا العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال لاستعادة حقوقه وأرضه ومقدساته".

العراق

وفي سياق متصل، بعث رئيس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، برقية تعزية إلى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عبّر فيها عن تعازيه ومواساته للقيادة القطرية والحكومة والشعب القطري، وفق بيان لمكتبه الإعلامي.

الأردن

كما قدّم ملك الأردن، عبدالله الثاني، عبر حسابه على منصة "إكس"، تعازيه ومواساته إلى أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، في وفاة والده.

وأعلن الديوان الملكي في الأردن الحداد على وفاة أمير قطر السابق في البلاط الملكي لمدة أربعة أيام

سورية

وقدّم الرئيس السوري، أحمد الشرع، تعازيه إلى أمير قطر وحكومتها وشعبها في وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

كما قالت وزارة الخارجية السورية، في بيان، إنها تعرب عن تعازيها ومواساتها إلى أمير دولة قطر وحكومتها وشعبها، بوفاة الأمير السابق.

ليبيا

وأعرب رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، عبر منصة "إكس"، عن بالغ حزنه لوفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

وتقدّم بتعازيه إلى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ودولة قطر وشعبها.

السودان

ومن السودان تقدّم رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، بخالص التعازي إلى دولة قطر قيادة وحكومة وشعبا في وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

اليمن

وبعث رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، برقية تعزية بوفاة أمير قطر السابق، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

وأفادت الوكالة بأن العليمي تقدّم بتعازيه إلى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ودولة قطر وشعبها، معربا عن حزنه لوفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

الصومال

وتقدّم الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، بتعازيه ومواساته إلى أمير دولة قطر والشعب القطري، بوفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

الإمارات

وقال الرئيس الإماراتي، محمد بن زايد آل نهيان، في تدوينة عبر منصة "إكس"، إنه يتقدم بـ: "خالص التعازي وصادق المواساة إلى أخيه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وإلى الشعب القطري الشقيق، في وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني".

إيران

نشر وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، رسالة تعزية في وفاة أمير دولة قطر السابق، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

وقال عراقجي في رسالة نشرها عبر حسابه على منصة "إكس"، إنه تلقى نبأ وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بـ"حزن شديد".

وأضاف وزير الخارجية الإيراني: "ببالغ الحزن والأسى العميق، تلقينا نبأ وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني"

وتابع: "نتقدم بأحر التعازي إلى الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وإلى أسرة آل ثاني، وإلى الشعب القطري الشقيق. ونسأل الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان".

مجلس التعاون الخليجي

​وفي السياق، أعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم محمد البديوي، في بيان عن خالص تعازيه ومواساته إلى أمير قطر وإلى أسرة آل ثاني وإلى حكومة وشعب دولة قطر، في وفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

وأكد أن: "الفقيد كان أحد القادة الذين أسهموا بإخلاص وحكمة في نهضة دولة قطر، وما شهدته من تطور وتنمية شاملة على مختلف الأصعدة".

ولفت إلى أنه: "كان له دور بارز في دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك، وتعزيز أواصر الأخوة والترابط والتكامل بين دول مجلس التعاون، انطلاقا من إيمانه الراسخ بأهمية وحدة الصف الخليجي وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والازدهار في دول المجلس.".

البرلمان العربي

وقدّم رئيس البرلمان العربي، محمد بن أحمد اليماحي، تعازيه ومواساته إلى دولة قطر قيادة وحكومة وبرلمانا وشعبا، بوفاة سمو الأمير الوالد، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

وقال اليماحي، إن: "الفقيد رسّخ دعائم التنمية والنهضة الشاملة في دولة قطر، وكان له دور بارز في دعم العمل العربي المشترك وخدمة القضايا العربية والدفاع عنها، تاركا إرثا سياسيا وتنمويا بارزا على المستويات الخليجية والعربية والدولية".

الهند

وأعلنت نيودلهي الحداد الوطني ليوم واحد على وفاة أمير قطر السابق، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني