رئيس الحكومة العراقية يزور واشنطن غدا الإثنين

يتوجه رئيس الحكومة العراقية، علي الزيدي، إلى واشنطن في زيارة رسمية تستهدف توسيع الشراكة مع الولايات المتحدة، عبر اتفاقيات مرتقبة في مجالي النفط والغاز، إلى جانب بحث تطوير التعاون الأمني

من المقرر أن يزور رئيس الحكومة العراقية، علي الزيدي، واشنطن غدا الإثنين. في إطار مساع لتعزيز العلاقات الإستراتيجية مع الولايات المتحدة، وسط توقعات بتوقيع اتفاقيات في قطاعي النفط والغاز ضمن توجه أوسع لزيادة التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين.

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وتأتي هذه الزيارة ضمن مساعي العراق إلى تحقيق توازن في علاقاته مع كل من الولايات المتحدة وإيران، في وقت يستمر فيه التصعيد العسكري بين الخصمين.

وقال الناطق باسم الحكومة العراقية، حيدر العبودي، في مؤتمر صحافي يوم الأحد، نقلته وكالة الأنباء العراقية: "من ضمن مذكرات التفاهم التي ستوقع بين العراق والولايات المتحدة في مجالات النفط والغا،ز وإدخال الشركات الأميركية المتخصصة التي سترفع مستوى الطاقة الإنتاجية”.

ونقلت الوكالة عن العبودي قوله: "إن الاتفاقيات المزمع توقيعها في قطاعي النفط والغاز ستتضمن أيضا العمل على إيجاد منافذ تصدير بديلة، بما يقلل من تعرض العراق لاضطرابات الملاحة في مضيق هرمز".

ويدور هذا الحديث وسط تراجع إيرادات العراق النفطية، شأنه شأن بقية المنتجين الخليجيين، نتيجة الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز بسبب الحرب على إيران.

وأضاف العبودي أن تعزيز قدرات القوات الأمنية العراقية سيكون أيضا من الملفات التي ستُبحث خلال المحادثات في واشنطن، مؤكدا أنه: "من ضمن الزيارة سيكون ملف تسليح القوات الأمنية وتطوير قواتنا البطلة".