رئيس لجنة المتابعة يعزّي بوفاة الأمير حمد بن خليفة آل ثاني

نشر رئيس لجنة المتابعة الدكتور جمال زحالقة بيان تعزية بوفاة الأمير، حمد بن خليفة آل ثاني، مشيدا فيه بدور الأمير الراحل في مساندة الشعب الفلسطيني ودعمه.

أصدر رئيس لجنة المتابعة العليا لفلسطينيي الداخل، الدكتور جمال زحالقة، بيان تعزية بوفاة أمير قطر السابق، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

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وجاء في البيان: "تعازينا الحارة للشعب القطري، وللأمير تميم بن حمد آل ثاني، وللعائلة الكريمة، بوفاة أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني".

وأضاف زحالقة: "لقد ساهم، رحمه الله، بشكل متواصل في دعم ومساندة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة. وقد فتح، رحمه الله، مجالا إعلاميا واسعا لإطلاع العالم العربي على قضايا فلسطينيي الداخل، ما كسر حواجز الصمت حول معاناتهم، وحول دورهم السياسي والثقافي بوصفهم جزءا أصيلا من الشعب الفلسطيني والأمة العربية".

واختتم زحالقة بيانه بالدعاء: "رحم الله الفقيد، وأسكنه فسيح جناته".