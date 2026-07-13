العراق: الحجز على عقارات ومعامل وشاحنات بقيمة 69 مليار دينار في ملف الفساد

اتخذ القضاء العراقي إجراءات جديدة في ملف الفساد، شملت التحفظ على عقارات ومنشآت وشاحنات بمليارات الدنانير، مع مواصلة تعقب الأصول والأموال غير المشروعة، وذلك بعد إعلان استعادة مئات الكيلوغرامات من الذهب المرتبط بالقضية

أعلنت محكمة عراقية اليوم، الإثنين، أنها أصدرت قرارات قضائية تقضي بالحجز على 9 عقارات تجارية، و3 معامل لإنتاج الطحين بمدينة الموصل تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 69 مليار دينار عراقي؛ في قضية وكيل وزارة النفط المتهم الموقوف، عدنان الجميلي، والأطراف المتورطة معه بجرائم غسل الأموال والفساد المالي.

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وذكرت محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة في بيان صحافي اليوم، الإثنين، أن القرارات شملت أيضا 7 شاحنات نقل حديثة تبلغ قيمة الواحدة منها 200 ألف دولار في القضية نفسها.

وأضافت المحكمة أن القيمة السوقية للعقارات التجارية الواقعة في مركز مدينة الموصل تبلغ حوالي 45 مليار دينار، في حين تُقدر قيمة معامل الطحين بـ 24 مليار دينار، مشيرة إلى أن المتهمين الهاربين سجّلوا هذه العقارات بأسماء عمال لديهم، للتمويه وإخفاء مصدرها غير المشروع.

وأكدت أنه نظرا إلى كون هذه العقارات والمعامل منتجة وتدر أرباحا مستمرة، فقد تقرر تعيين حراس قضائيين عليها لتولي مهمات إدارتها والمحافظة عليها، بما يضمن استمرار عملها وتأمين استلام كافة عائداتها المالية.

كما أكدت استمرار الإجراءات القانونية، وملاحقة المتهمين الهاربين لحين حسم الدعاوى نهائيا ضمن سلسلة إجراءات لتعقب الأصول المشبوهة، وتجفيف منابع الكسب غير المشروع، وحماية المال العام.

وكان مجلس القضاء الأعلى في العراق أعلن اليوم استرداد 375 كيلوغراما من الذهب؛ في إطار التحقيقات القضائية في قضية المتهم وكيل وزارة النفط العراقية عدنان الجميلي.

صورة للذهب المستردّ (وكالة الأنباء العراقية)

وذكر أنه بالتنسيق مع إقليم كردستان، وبإشراف رئيس المجلس القاضي الدكتور، فائق زيدان، استردت السلطات 358 كيلوغراما من الذهب.

وأضاف ضبط 17 كيلوغراما في قضية تحقيقية أخرى، ليكون مجموع ما تحفظت عليه السلطات 375 كيلوغراما من الذهب خلال اليوم، مشيرا إلى أن الكميات المستردة من الذهب أُحيلت إلى مدير عام دائرة الإصدار والخزينة في البنك المركزي ومعاونه.

ولفت إلى أن القضاء العراقي يواصل التحقيق ضمن الجهود الرامية إلى استكمال التحقيقات في قضية وكيل وزارة النفط المتهم الموقوف، عدنان الجميلي، من أجل استرداد الأموال المنقولة وغير المنقولة المتحصلة من هذه الجريمة ومعاقبة مرتكبيها وفق القانون.

وكانت السلطات العراقية قد اعتقلت العشرات من كبار المسؤولين في العراق، بينهم نواب سابقون وحاليون ووكلاء وزارات وشخصيات سياسية بارزة، في أكبر قضية فساد مالي يقودها وكيل وزارة النفط الاتحادية.