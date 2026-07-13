الوفد اللبناني يصل روما تمهيدا لاستئناف المفاوضات مع إسرائيل

تستأنف غدا الثلاثاء المفاوضات بين لبنان وإسرائيل بجولة سادسة ستعقد على مدار يومين في روما، وقد وصل الوفد اللبناني إلى إيطاليا، وأفاد تقرير بأن المفاوضات ستتناول النقاط العالقة في "الاتفاق الإطاري" والمناطق التجريبية وتثبيت وقف إطلاق النار وإعادة الإعمار.

وصل الوفد اللبناني المفاوض إلى العاصمة الإيطالية روما، الإثنين، تمهيدا لاستئناف المفاوضات المباشرة مع إسرائيل المقرر لها يومي الثلاثاء والأربعاء، وذلك في أعقاب توقيع "الاتفاق الإطاري" في واشنطن.

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وأفاد تقرير لبناني، بأن الوفد اللبناني يضم رئيسه سيمون كرم والسفيرة لدى واشنطن ندى معوض، وزياد رحال مستشار الرئيس اللبناني، مشيرا إلى أن المفاوضات ستكون بطابع سياسي من دون أي مشاركة عسكرية من الطرفين.

وهذه الجولة الأولى التي تعقد بين بيروت وتل أبيب برعاية أميركية في روما وبعد توقيق "الاتفاق الإطاري"، بعد 5 جولات سابقة عقدت في واشنطن.

وأورد تقرير لقناة "الجديد" اللبنانية، أن جولة المفاوضات المرتقبة ستتناول عدة بنود بينها النقاط العالقة في "الاتفاق الإطاري"، والمناطق التجريبية وكيفية تطبيقها في الوقت الذي لم تدخل حيز التنفيذ بعد، بالإضافة إلى تثبيت وقف إطلاق النار بلبنان.

ونقلت قناة "LBCI" استنادا إلى ما قالت إنها "معلومات" وردت إليها، إن "الوفد اللبناني سيعمل بتوجيهات من الرئيس جوزيف عون، على أن تخلص الاجتماعات إلى تحديد بدء تنفيذ المناطق التجريبية وبكامل شروطها، أي انسحاب الجيش الإسرائيلي وإعادة انتشار الجيش اللبناني وبدء إعادة الإعمار".

وذكرت مصادر لبنانية رسمية، أن "الوفد اللبناني الذي وصل إلى روما للمشاركة في المفاوضات المباشرة مع إسرائيل دبلوماسي"، وتحدثت عن "تفاؤل لبناني بنجاح الاجتماعات"؛ بحسب ما نقل موقع "العربي الجديد" عنها.

وقال مصدر عسكري لبناني، إن "وفدا من قيادة الجيش اللبناني يعقد اجتماعات مع وفد عسكري أميركي لبحث المناطق التجريبية"، وأضاف أنه "لم يتم بعد حسم المناطق التجريبية والجيش اللبناني جاهز للانتشار فور انسحاب إسرائيل".