الإمارات: قتيل و8 مصابين باستهداف ناقلتين بصاروخين إيرانيين في هرمز

وزارة الدفاع الإماراتية تعلن مقتل هندي وإصابة 8 آخرين، بينهم 4 بجروح بليغة، إثر استهداف ناقلتين إماراتيتين بصاروخين جوالين إيرانيين في الممر الجنوبي لمضيق هرمز.

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية مقتل أحد أفراد طاقم ناقلة وإصابة 8 آخرين، بينهم 4 بحالة خطيرة، إثر استهداف ناقلتين إماراتيتين بصاروخين قالت إنهما إيرانيان، في الممر الجنوبي لمضيق هرمز ضمن المياه الإقليمية العُمانية.

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وبحسب الوزارة، فإن الاستهداف طاول الناقلتين "ممباسا" و"الباهية"، وأسفر عن مقتل أحد أفراد طاقم الأولى، وهو هندي الجنسية، وإصابة 6 هنود وأوكرانيين اثنين.

وأضافت أن الهجوم تسبب بأضرار مادية واندلاع حريق في الناقلتين، مشيرة إلى أن الطواقم المختصة تمكنت من السيطرة عليه.

وأدانت الوزارة الهجوم، ووصفته بأنه "انتهاك خطير وخرق واضح للقانون الدولي"، وقالت إنه يهدد أمن المنطقة واستقرارها".

وشددت على أن الإمارات "تحتفظ بحقها الكامل في الرد" واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وأمنها ومصالحها.

وشددت على جاهزيتها للتعامل مع أي تهديدات والتصدي لما يستهدف أمن الدولة واستقرارها.

وفي وقت سابق، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بإصابة ناقلة بمقذوف لم تتحدد طبيعته في غرفة المحرك، على بعد 40 ميلًا بحريًا شمال شرقي مدينة قلهات العُمانية، بالتزامن مع هجمات أميركية استهدفت جزرًا وموانئ جنوبي إيران.

جاء ذلك في أعقاب إعلان القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، أنها بدأت تنفيذ ليلة ثالثة متتالية من الضربات على إيران، وقالت في بيان: "بدأت القيادة المركزية الأميركية، شن الليلة الثالثة على التوالي من الضربات ضد إيران".

وأضافت "ستواصل هذه الضربات فرض كلفة باهظة على القوات الإيرانية، وتقويض قدرتها على مهاجمة المدنيين الأبرياء والسفن التجارية في مضيق هرمز".