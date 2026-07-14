الجيش السوداني يعلن هزيمة "الدعم السريع" في فشفون وسيطرته عليها

أعلن الجيش السوداني إحكام سيطرته على منطقة فشفون بولاية النيل الأزرق عقب مواجهات مع "قوات الدعم السريع" و"الحركة الشعبية/ شمال"، مؤكدا تكبيد خصومه خسائر ومواصلة عمليات التمشيط، ويأتي ذلك بعد أيام من استعادة مدينة الكرمك.

رئيس مجلس السيادة الانتقالي وقائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، برفقة ضباط وجنود في الجيش السوداني (Getty Images)

أعلن الجيش السوداني، فجر الثلاثاء، بسط سيطرته على منطقة فشفون بولاية النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد، بعد معركة مع "قوات الدعم السريع" و"الحركة الشعبية/ شمال" المتحالفة معها.

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وقال الجيش السوداني في بيان، إن: "قوات الفرقة الرابعة مشاة، اللواء 13، تساندها قوات العمل الخاص، تمكنت من تطهير منطقة فشفون، بعد معركة فاصلة كبّدت خلالها العدو خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد".

وأضاف أن القوات المسلحة تواصل: "ملاحقة بقايا العدو مع امتداد عمليات التمشيط والتأمين للقضاء على المليشيا (الدعم السريع) واستئصالها تماما، وبسط الأمن وتحقيق الاستقرار في كافة المواقع".

وتأتي هذه التطورات بعد أيام من إعلان الجيش السوداني سيطرته على مدينة الكرمك الإستراتيجية بولاية النيل الأزرق، في 8 تموز/ يوليو الجاري.

ويسيطر الجيش السوداني على أجزاء واسعة من ولاية النيل الأزرق، فيما تقاتل "الحركة الشعبية/ شمال" الحكومة منذ عام 2011، للمطالبة بحكم ذاتي لإقليمي "جنوب كردفان والنيل الأزرق".