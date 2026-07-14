ترامب والزيدي يناقشان الاستثمار الأميركي بالنفط العراقي ونزع سلاح الفصائل

بحث رئيس الوزراء العراقي والرئيس الأميركي أثناء لقائهما في البيت الأبيض، استثمار الشركات الأميركية بالنفط العراقي وانسحاب القوات الأميركية، بالإضافة إلى ملف نزع سلاح الفصائل العراقية وحصر السلاح بيد الدولة.

التقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في البيت الأبيض، وأعلن الأخير أن زيارته تهدف إلى الإعلان عن شراكة إستراتيجية مع الولايات المتحدة.

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وقال ترامب، إن الولايات المتحدة ستكون مستعدة لمساندة العراق إذا احتاج إلى الحماية، لكنه أضاف أنه لا يعتقد أن ذلك سيكون ضروريا، ووصف العلاقات بين البلدين بأنها "قوية وأصبحت استثنائية وممتازة".

ولفت إلى أن "العراق يملك طاقات كبيرة وسنبرم الكثير من الصفقات معه، والولايات المتحدة أهم شريك إستراتيجي له"، وذكر أن "الأمور ستسير بشكل جيد في نزع سلاح الفصائل بالعراق".

فيما ذكر الزيدي، أن "القوات الأميركية ستخرج من العراق وستدخل الشركات الأميركية"، مضيفا "نعمل على حصر السلاح بيد الدولة ولا حاجة لوجود الفصائل. لن نسمح لأي جهة بحمل السلاح خارج الدولة بعد 30 أيلول/ سبتمبر".

ويعد ملف السلاح خارج إطار الدولة من أبرز التحديات الأمنية والسياسية في العراق، في ظل وجود فصائل مسلحة، بعضها منضوٍ تحت مظلة "الحشد الشعبي"، وأخرى تعمل بصورة مستقلة. وتسعى الحكومة إلى حصر السلاح بيد الدولة وتعزيز سلطة المؤسسات الأمنية، ضمن جهود ترسيخ الاستقرار الداخلي وتجنب تداعيات التوترات الإقليمية.

وتابع أن "الشركات الأميركية ستستثمر في النفط العراقي وسنفتح لهم الكثير من فرص العمل"، معتبرا أن "الولايات المتحدة أهم شريك إستراتيجي للنهوض بالاقتصاد العراقي".

وفي ما يتعلق بقطاع النفط والتعافي الاقتصادي، دعا الزيدي إلى مراعاة أوضاع العراق داخل منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، قائلا "نريد إنصافنا في أوبك".

ويواجه العراق تحديات مالية واقتصادية متزايدة نتيجة قيود خفض الإنتاج التي يلتزم بها ضمن تحالف "أوبك+"، الذي يضم الدول الأعضاء في "أوبك" إلى جانب دول أخرى منتجة للنفط من خارج المنظمة. ولفت الزيدي إلى حجم الأعباء التي تحملها العراق خلال السنوات الماضية، قائلا "خسائر العراق جراء الإرهاب تجاوزت 400 مليار دولار".

كما تطرق الزيدي إلى الوضع الداخلي، مؤكدا أن "إقليم كردستان جزء مهم من العراق". وأضاف "لدينا خطة لإعادة ما تبقى من النازحين إلى مناطقهم".

وكان الزيدي قد صرح قبيل مغادرته العراق، أن الحكومة العراقية قطعت وعدا راسخا للشعب العراقي بأن يكون يوم 30 أيلول/ سبتمبر الذي يوافق انتهاء مهمة قوات التحالف في العراق، بداية مرحلة جديدة من الشراكة الطموحة مع الولايات المتحدة.

وذكر "أتطلع إلى تعميق الشراكة بصورة حقيقية، وأرغب في نقل العلاقة بين البلدين من مرحلة إدارة الأزمات إلى مرحلة خلق الفرص وسأعرض خلال لقائي مع الرئيس دونالد ترامب، سبلًا عملية لتحقيق رؤية الشراكة والفرص المشتركة". كَما ذكر أن "الرئيس ترامب يولي الأولوية للنتائج، وستتركز مناقشاتنا على الاستثمار".

وقال "نرغب في أن تنظر كبرى الشركات الأميركية إلى الفرص المتاحة في تطوير البنية التحتية العراقية، وقطاع الطاقة، والصناعة، والتكنولوجيا، والاقتصاد الرقمي ويمتلك العراق أحد أكبر احتياطيات النفط المؤكدة في العالم، وموارد طبيعية وفيرة، وقوة عاملة كفوءة، وسوقًا محلية كبيرة".

وأضاف الزيدي "أحمل إلى الولايات المتحدة رسالة ثقة مفادها أن العراق، بوصفه دولة ذات سيادة، يقف على مسافة واحدة من الاصطفافات والصراعات الإقليمية، ويختار بدلًا من ذلك طريق التنمية، مادًّا يده لأصدقائه".