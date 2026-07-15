الجيش اللبناني يتسلّم جثمان جندي والاحتلال يعلن قتل عناصر بحزب الله

تسلّم الجيش اللبناني من الصليب الأحمر جثمان الجندي باتريك بيكاريان بعد احتجاز إسرائيل له منذ استهدافه في نيسان/ أبريل الماضي، في وقتٍ أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، قتل ثلاثة عناصر من حزب الله في منطقة بيت ياحون، جنوبي لبنان.

أعلن الجيش اللبناني، الأربعاء، أنه تسلّم من الصليب الأحمر، جثمان جندي استهدفه جيش الاحتلال الإسرائيلي في نيسان/ أبريل الماضي، واحتجز جثمانه، فيما استهدفت قوات الاحتلال عناصر بحزب الله، جنوبي لبنان.

ونعت قيادة الجيش اللبناني في بيان، "الجندي الشهيد باتريك أنترانيك بيكاريان الذي فُقد الاتصال به بتاريخ 19 /4 /2026، وتبيّن في ما بعد أنه استشهد، نتيجة استهدافه داخل سيارته من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي التي احتجزت جثمانه".

وأضاف الجيش في بيانه، أنه "جرى تسلّمه من اللّجنة الدولية للصليب الأحمر، بتاريخ 15 /7 /2026".

وقال جيش الاحتلال في بيان، إنه "قضى على ثلاثة مسلحين من حزب الله في المنطقة الأمنية في بيت ياحون، جنوبي لبنان".

وأضاف: "رصدت كتيبة جمع المعلومات التابعة للفرقة 869، بقيادة الفرقة 91، في وقت سابق من يوم الأربعاء، هوية ثلاثة مسلحين من حزب الله في منطقة بيت ياحون، ضمن المنطقة الأمنية جنوب لبنان".

وذكر أنه "مباشرةً بعد تحديد الهوية، قامت قوات اللواء 401 بالقضاء على المسلحين الثلاثة الذين كانوا يحملون معدات قتالية، وذلك لإزالة أي تهديد لقواتنا العاملة في المنطقة".

ولفت إلى أنه "لن يسمح لحزب الله بإلحاق الأذى بإسرائيل وقواتها، وسيواصل العمل على القضاء على أي تهديدات".

وبيكاريان، من مدينة زحلة، وفُقد أثره أثناء توجهه إلى جنوب لبنان، في نيسان/ أبريل الماضي.

وتواصل إسرائيل عدوانها على لبنان، الذي بدأ في 2 آذار/ مارس 2026، وأسفر عن استشهاد 4 آلاف و324 شخصا، وإصابة 12 ألفا و223 آخرين، فضلا عن نزوح أكثر من مليون شخص، وفق وزارة الصحة اللبنانية.

فيما لم تتوفر إحصاءات رسمية لبنانية بخصوص قتلى الجيش اللبناني، جرّاء الاعتداءات الإسرائيلية.