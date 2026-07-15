تفجيرات وخروقات إسرائيلية في جنوب لبنان قبيل بدء اليوم الثاني من مفاوضات روما

تفجيرات إسرائيلية ضخمة في عدة بلدات وإطلاق النار نحو لبنانيين، وذلك مع تواصل الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الهش وقبيل انطلاق اليوم الثاني من مفاوضات روما.

تجددت الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الهش في جنوب لبنان، إذ أفيد بوقوع تفجيرات ضخمة في عدة بلدات وإطلاق النار نحو لبنانيين، وذلك قبيل انطلاق اليوم الثاني من المفاوضات المباشرة بين تل أبيب وبيروت في العاصمة الإيطالية روما.

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وأفادت الوكالة اللبنانية، بأن قوات الجيش الإسرائيلي نفذت صباح اليوم عملية تفجير في بلدة القنطرة قضاء مرجعيون، كما نفذت عند الساعة الثالثة فجرا، تفجيرا ضخما في الحي الشرقي من بلدة الخيام.

ونفذ الجيش الإسرائيلي في ساعات الفجر، عمليات تفجير ضخمة في عدد من الأودية والمنازل في بلدة بيت ياحون قضاء بنت جبيل، وأقدم على تجريف الطرق المؤدية من بنت جبيل إلى بلدة مارون الراس الحدودية؛ بحسب الوكالة اللبنانية.

كما أطلقت قوات الجيش الإسرائيلي النار باتجاه عدد من الأهالي الذين حاولوا تفقد البساتين المجاورة لبلدتي مجدل زون والمنصوري.

ويأتي ذلك قبيل انطلاق اليوم الثاني من جولة المفاوضات السادسة والمباشرة بين إسرائيل ولبنان، التي تستضيفها روما وترعاها الولايات المتحدة.

وذكر مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية في بيان مقتضب، أن محادثات روما "إيجابية"، مشيرا إلى أن كلا الطرفين حريص على المضي قدما.

وقالت مصادر لبنانية لوكالة "رويترز"، إن مفاوضات روما تهدف إلى تحديد تنفيذ "الاتفاق الإطاري" الموقع مع إسرائيل. وقال أحد المصادر إن نقل المحادثات إلى روما سيسهل على وفدي البلدين التشاور مع حكومتيهما للحصول على التوجيهات في أثناء التفاوض.

وقال الرئيس اللبناني جوزيف عون، الإثنين، إنه طلب من وفد بلاده المطالبة ببدء انسحاب إسرائيل من "المنطقتين التجريبيتين" على الفور قبل عقد أي نقاش آخر.

وفي الأثناء، تنسق القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) مع لبنان وإسرائيل لتنفيذ "المنطقتين التجريبيتين". وقد تواجد وفد عسكري أميركي في لبنان خلال مطلع الأسبوع من أجل مناقشة الخطة بالتفصيل مع الجيش اللبناني.