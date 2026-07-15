هجمات إيرانية تستهدف قواعد أميركية في الأردن والخليج

اتسعت رقعة المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران مع انتقال تداعياتها إلى عدد من دول المنطقة، في ظل تبادل الهجمات وارتفاع مستوى الاستنفار الأمني. ويثير التصعيد المتواصل مخاوف من اتساع الصراع وتأثيره على أمن الملاحة وحركة الطاقة في الخليج.

أعلنت إيران، الأربعاء، تنفيذ هجمات استهدفت مواقع عسكرية أميركية في الأردن، بالتزامن مع تصاعد التوتر العسكري بين طهران وواشنطن، واتساع نطاق المواجهة في المنطقة.

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وقال الجيش الإيراني إنه استخدم طائرات مسيرة لاستهداف قاعدة الأزرق في الأردن، فيما أعلن الحرس الثوري استهداف الأسطول الخامس الأميركي في البحرين، مؤكدا أن مضيق هرمز سيظل مغلقا إلى حين توقف ما وصفه بـ"الأعمال العدوانية" الأميركية.

في المقابل، أعلن الجيش الأردني اعتراض وإسقاط ثلاثة صواريخ أُطلقت من إيران باتجاه أراضي المملكة، بينما أفادت دول خليجية برفع مستوى الإنذار أو التعامل مع تهديدات أمنية، في ظل استمرار التصعيد العسكري بين الجانبين.

إيران تعلن استهداف مواقع أميركية في الأردن والكويت

أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بأن الجيش والحرس الثوري شنا هجمات على أهداف أميركية في الأردن والكويت، بعدما ضربت الولايات المتحدة الجمهورية الإسلامية.

وقال الجيش الإيراني إنه استهدف قاعدة الأزرق في الأردن بمسيّرات وفق التلفزيون الرسمي الإيراني. وأفاد الحرس الثوري بأنه أطلق صواريخ كروز على مركز لوجستي عسكري أميركي في منطقة ميناء عبد الله في الكويت، مشددا على أن مضيق هرمز سيبقى مغلقا "حتى تنهي الولايات المتحدة أعمالها ال

الحرس الثوري يعلن استهداف الأسطول الخامس الأميركي في البحرين

قال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف منشآت يستخدمها الأسطول الخامس الأميركي في البحرين عقب ضربات أميركية على الجمهورية الإسلامية، وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي الأربعاء.

وأفاد الحرس الثوري في بيان بثه التلفزيون الرسمي بأنه تم تدمير "مركز القيادة والسيطرة الأميركي، ومستودعات رئيسية لقطع الغيار والمعدات العسكرية، وخزانات وقود تابعة للأسطول الخامس الأميركي في البحرين".

الجيش الأردني يعلن إسقاط ثلاثة صواريخ أطلقت من إيران باتجاه المملكة

قال الجيش الأردني في بيان إن دفاعاته الجوية أسقطت فجر الأربعاء ثلاثة صواريخ بالستية أطلقت من إيران، من دون وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية.

ونقل البيان عن مصدر عسكري مسؤول قوله إن "منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت، فجر اليوم (الأربعاء)، ثلاثة صواريخ بالستية دخلت المجال الجوي الأردني قادمة من الأراضي الإيرانية".

وأكد أنها " لم تسفر عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية".

وكان التلفزيون الرسمي الإيراني أفاد الأربعاء بأن الجيش والحرس الثوري شنّا هجمات على أهداف أميركية في الأردن والكويت، بعدما ضربت الولايات المتحدة الجمهورية الإسلامية.

وأعلن الجيش الإيراني أنه استهدف قاعدة الأزرق في الأردن بمسيرات.

وتضم منطقة الأزرق (نحو 103 كيلومترات شرق عمان) قاعدة موفق السلطي الجوية الأردنية التي شاركت من خلالها في السابق قوات اميركية والمانية وبلجيكية وفرنسية في الحرب ضد تنظيم الدولة الاسلامية.

الحرس الثوري يقول إن مضيق هرمز سيبقى مغلقا

أعلن الحرس الثوري الإيراني، صباح الأربعاء، في بيان بثه التلفزيون الرسمي أن مضيق هرمز سيبقى مغلقا حتى تتوقف "الأعمال العدوانية" الأميركية وهدد بإغلاق طرق تصدير استراتيجية أخرى.

وشنت واشنطن الثلاثاء سلسلة جديدة من الضربات على إيران واستأنفت الحصار على موانئها. وأفاد الحرس الثوري بأن "العمليات الانتقامية التي يشنها المقاتلون ستستمر، وسيبقى مضيق هرمز مغلقا حتى تنهي الولايات المتحدة أعمالها العدوانية".

وأضاف البيان "يجب على العدو (...) أيضا أن يتوقع إغلاق طرق أخرى لتصدير النفط والغاز تخدم مصالح الولايات المتحدة وحلفائها".

وصرح الحرس الثوري "إما أن تكون صادرات النفط والغاز في المنطقة متاحة للجميع أو لا تكون متاحة لأحد".