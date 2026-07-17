الجزائر ترفع حالة التأهب مع اتساع رقعة حرائق الغابات إلى 111 بؤرة

رفعت السلطات الجزائرية مستوى الجاهزية لمواجهة حرائق الغابات، بعد تسجيل 111 حريقًا في عدة ولايات، في ظل موجة حر شديدة، فيما أصدرت المديرية العامة للحماية المدنية أمرًا عاجلًا باستدعاء أعوانها وتعزيز فرق التدخل.

أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية في الجزائر رفع مستوى التأهب لمواجهة حرائق الغابات، بعد تسجيل 111 حريقًا في عدد من ولايات البلاد، تزامنًا مع موجة حر شديدة يُتوقع أن تستمر حتى الأحد، مع بلوغ درجات الحرارة 48 درجة مئوية أو أكثر في بعض المناطق.

وأصدرت المديرية، مساء أمس الخميس، برقية وصفتها بـ"المستعجلة"، دعت فيها جميع أعوانها في 45 ولاية، إلى جانب أفراد الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل، إلى الالتحاق الفوري بمقار عملهم، تنفيذًا لإجراءات تعزيز الجاهزية والاستجابة للحرائق.

وبحسب أحدث حصيلة، تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على 65 حريقًا، فيما لا تزال 46 بؤرة مشتعلة في 18 ولاية، وسط عمليات إخماد تشارك فيها فرق برية وطائرات ومروحيات مخصصة لمكافحة الحرائق.

وشهدت عدة ولايات عمليات إجلاء احترازية للسكان بعد اقتراب النيران من المناطق السكنية، من بينها بجاية والبليدة وسكيكدة والبويرة وبومرداس وقالمة، فيما أشارت الحماية المدنية إلى استمرار خطر أحد الحرائق على المساكن والممتلكات في ولاية عين الدفلى.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه الجزائر موجة حر تسببت في اندلاع عشرات الحرائق خلال الأيام الأخيرة، بينما تواصل فرق الإنقاذ جهودها للسيطرة على النيران والحد من انتشارها وحماية السكان والممتلكات.