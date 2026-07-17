الكويت تعلن اعتراض صواريخ ومسيّرات وصفارات الإنذار تدوي في البحرين وقطر

أعلنت الكويت تصدي دفاعاتها الجوية لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة، فيما دوت صفارات الإنذار في البحرين وأعلنت قطر اعتراض هجوم صاروخي، في ظل تصاعد التوتر الإقليمي عقب غارات أميركية جديدة على إيران.

أعلن الجيش الكويتي، اليوم الجمعة، أن دفاعاته الجوية تصدت لهجمات بصواريخ وطائرات مسيّرة، في حين دوت صفارات الإنذار في البحرين وأعلنت قطر اعتراض هجوم صاروخي، وسط تصاعد المواجهة الإقليمية عقب شن الولايات المتحدة غارات جوية جديدة على إيران.

وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي إن الدفاعات الجوية "تتصدى حاليًا لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية"، مشيرة إلى أن أصوات الانفجارات التي سُمعت ناجمة عن عمليات اعتراض جوي.

من جهته، أفاد التلفزيون الإيراني الرسمي بأن طهران أطلقت طائرات مسيّرة باتجاه الكويت لاستهداف مواقع انتشار القوات الأميركية ومراكز الدعم اللوجستي التابعة لها.

وتأتي هذه التطورات بعد تبادل الهجمات بين إيران والولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة، إذ قالت طهران إن ضرباتها جاءت ردًا على غارات أميركية استهدفت مواقع داخل إيران، بينما تحدثت عن سقوط قتلى جراء تلك الهجمات.

وفي البحرين، أعلنت وزارة الداخلية تفعيل صفارات الإنذار ودعت المواطنين والمقيمين إلى التوجه إلى أقرب أماكن آمنة، فيما تحدثت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن استهداف مواقع عسكرية أميركية في قاعدة الصخير بطائرات مسيّرة.

أما قطر، فأعلنت وزارة الدفاع أنها تصدت لهجوم صاروخي، بعد سماع دوي انفجارات في العاصمة الدوحة.