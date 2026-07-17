كردستان العراق: هجوم بصاروخ ومسيّرة في السليمانية وانفجارات في أربيل

استهدف هجوم بصاروخ وطائرة مسيّرة مدينة سليمانية بإقليم كردستان شمالي العراق ما أسفر عن اندلاع حريق بأحد المواقع، كما سمعت انفجارات في مدينة أربيل.

من هجوم إيراني سابق على مستودع نفط في أربيل (توضيحية - Gettyimages)

اندلع حريق في مدينة السليمانية بإقليم كردستان شمالي العراق، الجمعة، عقب هجوم بصاروخ وطائرة مسيّرة انتحارية.

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وبحسب قناة "روداو" التلفزيونية، ومقرها مدينة أربيل، تعرضت مدينة السليمانية لهجوم بواسطة صاروخ وطائرة مسيّرة انتحارية؛ ما أدى إلى اندلاع حريق في أحد المواقع المستهدفة، حيث توجهت سيارات الإسعاف والإطفاء إلى المنطقة.

ولم تُكشف على الفور هوية الجهة التي نفذت الهجوم، كما لم يصدر أي بيان رسمي بشأن الحادث.

وأفادت وسائل إعلام محلية بعد ذلك، بسماع دوي انفجارات في مدينة أربيل في الإقليم نفسه.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت أصوات الانفجارات ناجمة عن تصدي أنظمة الدفاع الجوي لطائرات مسيّرة وإسقاطها، أم عن هجمات أصابت أهدافها، في حين لم تصدر الجهات الرسمية على الفور أي بيان بشأن الحادث.

وتشن إيران هجمات على معسكرات الجماعات الكردية الإيرانية المعارضة للحكومة في طهران بمدينتي أربيل والسليمانية العراقيتين، كما تستهدف القاعدة العسكرية الأميركية والقنصلية الأميركية العامة في أربيل.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن إقليم كردستان شمالي العراق أن التحالف الدولي أسقط 8 مسيرات مفخخة فوق سماء أربيل، بينما قُتل 9 من أعضاء تنظيم "كومله" المعارض للحكومة الإيرانية، وأصيب 3 آخرون بجروح خطيرة، إثر هجوم صاروخي استهدف معسكر التنظيم في محافظة السليمانية، بحسب وسائل إعلام.

جدير بالذكر أن حكومة إقليم كردستان شمالي العراق، أدانت "بشدة" الهجمات الإيرانية السابقة على أربيل والسليمانية، ودعت طهران إلى الوقف الفوري للهجمات.