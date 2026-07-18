الكويت والبحرين.. في مرمى موجة الضربات الإيرانية

تأتي هذه التطورات في ظل استمرار إيران في استهداف دول خليجية، ردا على الهجمات الأميركية التي طاولت أراضيها.

أعلنت الكويت، السبت، تعرض محطة ثانية لتوليد الكهرباء وتقطير المياه لهجوم إيراني تسبب باندلاع حريق، بالتزامن مع إصابة عدد من رجال الإطفاء وأحد العاملين أثناء التعامل مع حريقين في موقعين مختلفين، فيما قالت البحرين إن دفاعاتها الجوية اعترضت هجمات إيرانية جديدة.

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وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار إيران في استهداف دول خليجية، ردا على الهجمات الأميركية التي طاولت أراضيها.

وقالت قوة الإطفاء العام الكويتية، في بيان أولي نشرته عبر منصة "إكس"، إن فرقها تتعامل مع حريقين اندلعا في موقعين مختلفين لم تحددهما، عقب ما وصفته بـ"الهجمات المعادية الأخيرة من قبل العدوان الإيراني".

وأضافت أن فرق إطفاء القطاع النفطي شاركت في مكافحة الحريق بأحد الموقعين، مشيرة إلى أن الحادث الأول أسفر، خلال عمليات الإطفاء، عن إصابة عدد من رجال الإطفاء وأحد العاملين، قبل إخلاء الموقع.

وفي بيان منفصل، أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية تعرض محطة أخرى للقوى الكهربائية وتقطير المياه لهجوم، أدى إلى اندلاع حريق في أحد مكوناتها.

وأوضحت الوزارة أن الجهات المختصة فصلت عددا من وحدات التوليد في إطار إجراءات تشغيلية احترازية، بهدف حماية المحطة والعاملين وضمان استقرار شبكة الكهرباء.

ويعد هذا الهجوم الثاني الذي يستهدف محطة لتوليد الكهرباء وتقطير المياه في الكويت خلال يومين، بعدما أعلنت السلطات، الجمعة، تعرض إحدى المحطات لهجوم إيراني تسبب بحريق وألحق أضرارا بمرافقها ووحداتها.

وفي السياق، أعلنت الخطوط الجوية الكويتية إعادة جدولة أغلب رحلاتها، بسبب تعليق حركة الإقلاع والهبوط مؤقتا في مطار الكويت الدولي، على خلفية هجمات صاروخية وبطائرات مسيرة قالت إنها جاءت في إطار العدوان الإيراني.

وفي البحرين، أعلنت قوة الدفاع، السبت، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت عددا من الهجمات الإيرانية، فيما أفادت مراسلة وكالة فرانس برس في المنامة بسماع أصوات عدة انفجارات خلال ساعات الصباح.

وقالت قوة دفاع البحرين، في بيان، إن منظوماتها تصدت لما وصفته بـ"الاعتداءات الجوية الإيرانية" التي استهدفت البلاد.

ومنذ فجر السبت، أعلنت وزارة الداخلية البحرينية خمس مرات إطلاق صافرات الإنذار عبر منصة "إكس"، ودعت المواطنين والمقيمين إلى التزام الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن ومتابعة المستجدات عبر القنوات الرسمية.