ضربات في الكويت والعراق وتهديدات للإمارات

يتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران مع استمرار تبادل الضربات واتساع نطاق المواجهة إلى مناطق جديدة في الشرق الأوسط، وسط تهديدات متبادلة باستهداف مصالح ومنشآت حيوية، وتحذيرات دولية من تداعيات التصعيد على أمن المنطقة والملاحة في مضيق هرمز.

تواصلت المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران لليوم الثامن على التوالي، مع تبادل الطرفين الهجمات والتهديدات، في وقت اتسعت فيه رقعة التصعيد لتشمل دولا في الخليج والعراق، وسط مخاوف من انزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع.

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وأعلن الجيش الإيراني استهداف ما وصفها بمنشآت وتجهيزات عسكرية أميركية في معسكر العديري وقاعدة علي السالم في الكويت بواسطة طائرات مسيرة، معتبرا أن الهجوم جاء ردا على الضربات الأميركية التي استهدفت مواقع داخل إيران، بينها جسور ومنشآت للبنية التحتية، إضافة إلى مقتل عدد من الإيرانيين.

وفي الكويت، أعلن الجيش أن دفاعاته الجوية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية، بالتزامن مع حالة استنفار أمني في البلاد، فيما أفاد قيادي في حزب حرية كردستان المعارض لإيران بإصابة ثمانية من عناصر الحزب إثر هجوم بمسيرات استهدف مخيما تابعا له في أربيل بإقليم كردستان العراق.

كما هددت إيران باستهداف مطارات دبي وأبوظبي وميناءي الفجيرة وجبل علي في الإمارات، في حين أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن مذكرة التفاهم الموقعة مع واشنطن الشهر الماضي باتت "معلقة بالكامل"، متهما الولايات المتحدة بخرق التزاماتها واستئناف الهجمات على إيران.

من جانبها، أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) تنفيذ موجة جديدة من الضربات على أهداف داخل إيران، وقالت إن العمليات تهدف إلى تقويض قدرة طهران على تهديد الملاحة التجارية في مضيق هرمز، ومعاقبة الحرس الثوري الإيراني على هجمات أدت إلى مقتل عسكريين أميركيين في الأردن.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع ضربات أميركية في مناطق بمحافظة هرمزغان جنوب البلاد، بينها محيط مدن سيريك وبندر عباس وقشم وحاجي آباد، مشيرة إلى سماع دوي انفجارات دون تسجيل خسائر بشرية في بعض المواقع، بينما تحدثت تقارير أخرى عن إصابات مادية محدودة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد وصف مقتل جنديين أميركيين في الأردن بأنه "أمر محزن للغاية"، مؤكدا أن الهدف الرئيسي من العمليات العسكرية هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي، ومشيرا إلى أنه لا يولي أهمية لإعلان طهران تعليق التزاماتها بمذكرة التفاهم.

وفي ظل تصاعد التوتر، دعت وزارة الخارجية الأميركية مواطنيها حول العالم إلى توخي مزيد من الحذر، محذرة من احتمال استهداف جماعات موالية لإيران لمصالح أميركية أو مواقع مرتبطة بها، في ظل بيئة أمنية قالت إنها تشهد مخاطر متزايدة.

وفي السياق ذاته، أدان بيان خليجي أوروبي مشترك الهجمات الإيرانية على السفن العابرة لمضيق هرمز وعلى أراضي دول المنطقة، مؤكدًا ضرورة ضمان حرية الملاحة الدولية، وداعيا طهران إلى وقف الهجمات والإبقاء على المضيق مفتوحا أمام حركة التجارة.

ويأتي ذلك بعد توسيع إيران نطاق عملياتها خلال الأيام الماضية لتشمل منشآت حيوية في عدد من الدول العربية، بينها الكويت والبحرين والأردن، في تصعيد غير مسبوق يثير مخاوف من توسع دائرة المواجهة الإقليمية.