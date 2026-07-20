الأردن: تراجع الإيرادات السياحية خلال النصف الأول من 2026

سجلت الإيرادات السياحية في الأردن ارتفاعا خلال حزيران/ يونيو، لكنها أنهت النصف الأول من العام على انخفاض مقارنة بالفترة نفسها من 2025، متأثرة بتراجع مساهمة عدد من الأسواق الأجنبية بسبب الحرب، فيما انخفض أيضا إنفاق الأردنيين والمقيمين على السفر

أظهرت البيانات الأولية للبنك المركزي الأردني ارتفاع الدخل السياحي خلال شهر حزيران/ يونيو الماضي بنسبة 7% ليبلغ 0ر685 مليون دولار، وانخفاضه بنسبة 5.3% خلال النصف الأول من عام 2026، ليبلغ 3.5 مليار دولار.

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وقال البنك المركزي في بيان صحافي أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم، الإثنين، إن الدخل السياحي انخفض خلال النصف الأول من عام 2026 من الأردنيين المغتربين بنسبة 12.1% ، ومن الجنسية الأميركية بنسبة 25.6% ، والأوروبية بنسبة 28.2% ، والجنسيات الآسيوية بنسبة 3.5% ، والجنسيات الأخرى بنسبة 40.6% ، في حين أظهرت البيانات ارتفاع الدخل السياحي من العرب بنسبة 6.5% .

كما أظهرت البيانات انخفاضا في الإنفاق السياحي للأردنيين والمقيمين خلال الشهر الماضي بنسبة 6.7%، ليصل إلى 182.4 مليون دولار، فيما أظهرت البيانات خلال النصف الأول من عام 2026 انخفاضه بنسبة 9.4% ليبلغ 906.1 مليون دولار.