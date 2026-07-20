السعودية تطلق تأشيرة عمرة بصلاحية عام وإقامة تصل إلى 90 يومًا

أطلقت السعودية تأشيرة عمرة جديدة تتيح دخول المملكة أكثر من مرة خلال عام واحد، مع سقف إقامة تراكمي يبلغ 90 يوما، ضمن إجراءات تستهدف تسهيل أداء المناسك وتعزيز الخدمات الرقمية، مع اشتراط الحصول على تصريح مسبق واستكمال متطلبات كل زيارة.

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية اليوم، الإثنين، إطلاق تأشيرة العمرة متعددة الدخول، التي تتيح للمستفيد دخول المملكة عدة مرات خلال مدة صلاحيتها البالغة 365 يومًا من تاريخ الإصدار، بإجمالي إقامة يصل إلى 90 يومًا خلال فترة سريان التأشيرة.

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وأكدت الوزارة، بحسب ما نشرته وكالة الانباء السعودية (واس) اليوم الإثنين، أن إطلاق التأشيرة يأتي في سياق تطوير الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن في تيسير القدوم، وإثراء التجربة، ورفع كفاءة الخدمات.

وأوضحت أن مدة الإقامة المتاحة تحتسب بصورة تراكمية من إجمالي 90 يومًا، وفق عدد أيام بقاء المعتمر في المملكة خلال كل زيارة، بما يمنحه إمكانية الاستفادة من التأشيرة في زيارات متعددة طوال مدة صلاحيتها، وفق الضوابط التنظيمية المعتمدة.

وبينت الوزارة أن الاستفادة من التأشيرة تتطلب شراء باقة خدمات من أحد مقدمي الخدمات المعتمدين في منظومة "نسك" لكل زيارة، على ألا تتجاوز مدة الباقة عدد الأيام المتبقية والمتاحة في التأشيرة، مع التزام الضوابط المنظمة لمدة البرامج والخدمات المقدمة للمعتمرين.

وأضافت أن دخول المملكة بموجب التأشيرة يرتبط بإصدار تصريح العمرة عبر تطبيق "نسك" قبل القدوم، ومواءمة موعد التصريح مع تواريخ الباقة المعتمدة، إلى جانب استيفاء متطلبات أهلية السفر والدخول.

وأكدت وزارة الحج والعمرة أن تأشيرة العمرة متعددة الدخول تعزز مرونة التخطيط للزيارة، وتدعم تكامل الخدمات الرقمية والتشغيلية المرتبطة برحلة المعتمر، ضمن جهود الوزارة لتقديم تجربة أكثر يسرًا وجودة منذ التخطيط للقدوم وحتى مغادرة المملكة.