واشنطن تعلن بدء تنفيذ "مناطق تجريبية" في 3 قرى لبنانية ضمن الاتفاق بين تل أبيب وبيروت

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية بدء تنفيذ "المناطق التجريبية" في 3 قرى جنوبي لبنان هي فرون وصريفا وزوطر الغربية، والتي بموجبها سينسحب الجيش الإسرائيلي تدريجيا من هذه المناطق مقابل دخول وإعادة انتشار الجيش اللبناني.

أعلنت واشنطن بدء تنفيذ "مناطق تجريبية" في ثلاث قرى جنوبي لبنان ضمن "الاتفاق الإطاري" الذي جرى توقيعه بين تل أبيب وبيروت في نهاية شهر حزيران/ يونيو الماضي، والتي بموجبها سينسحب الجيش الإسرائيلي تدريجيا من هذه القرى مقابل دخول وإعادة انتشار الجيش اللبناني فيها.

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وقالت وزارة الخارجية الأميركية، إنه جرى بدء تشغيل 3 "مناطق تجريبية" في جنوب لبنان، تنفيذا لتفاهمات جرى التوصل إليها بين لبنان وإسرائيل.

وأشارت إلى أن "العمليات التجريبية بدأت في بلدات فرون وصريفا وزوطر الغربية جنوبي لبنان بموجب الاتفاق الثلاثي، وتحت إشراف مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان".

ويأتي ذلك تزامنا مع تواجد الرئيس اللبناني جوزيف عون في واشنطن، وقبيل لقائه المقرر مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب غدا الثلاثاء.

ولم تتضمن صيغة "الاتفاق الإطاري" جدولا زمنيا للانسحاب، وربطت استكماله بتولي الجيش اللبناني المسؤولية الأمنية الكاملة في المناطق التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية، إلى جانب نزع سلاح حزب الله.

وتحتل إسرائيل مناطق جنوبي لبنان بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين تشرين الأول/ أكتوبر 2023 وتشرين الثاني/ نوفمبر 2024.

وفي الأثناء، تتواصل الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، إذ جرى رصد العديد من الخروقات، الإثنين، بضمنها تفجيرات وغارات وهمية وإلقاء قنابل وتحليق للطيران المسيّر.

وأفادت الوكالة اللبنانية بسماع دوي انفجار كبير قبل ظهر الإثنين، وتبيّن لاحقا أنه ناجم عن عملية تفجير نفذها الجيش الإسرائيلي في بلدة كفر تبنيت، حيث شوهد تصاعد سحب كثيفة من الدخان فوق البلدة.

كما ذكرت أن طائرة مسيّرة إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية في أجواء بلدة المنصوري في قضاء صور جنوب البلاد، فيما حلّق الطيران المسيّر الإسرائيلي فوق العاصمة بيروت وضواحيها.

وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارات وهمية على الحدود الشمالية للبنان وفوق جرود عكار والهرمل، حسب الوكالة نفسها.

وفي قضاء مرجعيون، سُمع دوي ثلاثة انفجارات متتالية في منطقة حقل القليعة، تبيّن أنها ناتجة عن قيام وحدة من الجيش اللبناني بتفجير ذخائر وقذائف وصواريخ غير منفجرة، ضمن عمليات إزالة مخلفات الحرب وتأمين المنطقة، وفق الوكالة.

وتأتي هذه العمليات في إطار برنامج أطلقته قيادة الجيش اللبناني لتفجير الذخائر غير المنفجرة في حقل القليعة خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 20 تموز/ يوليو الجاري.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا الهجمات الإسرائيلية إلى 4 آلاف و328 شهيدا و12 ألفا و227 جريحا منذ 2 آذار/ مارس 2026.