تفجيرات إسرائيلية جنوبي لبنان وتوتر على الحدود

ترافق ذلك مع توتر بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي على خلفية حادثة إطلاق نار وتباين الروايات بشأن خرق التفاهمات الأمنية في المنطقة.

نفذ الجيش الإسرائيلي، فجر الأربعاء، عمليات تفجير واسعة في بلدتي مجدل زون وكفرتبنيت جنوبي لبنان، بالتزامن مع إعلان الصليب الأحمر اللبناني إصابة مسعفين اثنين جراء انفجار لغم أرضي بسيارة إسعاف تابعة له أثناء تنفيذ مهمة إنسانية للبحث عن شخص مفقود في منطقة زوطر الشرقية.

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ووصل رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام مع عدد من المسؤولين بينهم وزير الدفاع ورئيس الأركان إلى قرية زوطر الغربية صباح اليوم الأربعاء، حيث أجروا جولة فيها بعدما انتشر الجيش اللبناني فيها في أعقاب بدء تنفيذ "المناطق التجريبية" بموجب "الاتفاق الإطاري" الموقع مع إسرائيل.

وتأتي هذه التطورات بعد توتر شهدته منطقة زوطر الجنوبية، حيث أعلن الجيش اللبناني، مساء الثلاثاء، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار بالقرب من وحدات تابعة له كانت تنفذ مهمة انتشار داخل بلدة زوطر الغربية، مؤكدا أن ذلك عرّض عناصره للخطر وأعاق تنفيذ المهمة.

وأوضح الجيش اللبناني أن وحداته انتشرت في البلدة بعد إجراء الاتصالات والتنسيق مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان (MCG4L)، نافيا دخول قواته إلى بلدة زوطر الشرقية.

وطالب الجيش اللبناني الجانب الإسرائيلي بمعالجة أي إشكالات عبر قنوات التنسيق المعتمدة، بدلاً من اللجوء إلى الاعتداءات.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إن قواته رصدت قوة تابعة للجيش اللبناني دخلت، وفق روايته، مسافة نحو 150 مترا داخل منطقة عازلة في زوطر الشرقية، وادعى أنها تجاوزت حواجز قائمة في المنطقة بما يخالف التفاهمات بين الجانبين.

وأضاف أنه أطلق طلقات تحذيرية في الهواء لإبعاد القوة، مشيرا إلى أنها غادرت المكان دون وقوع إصابات.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن المنطقة التي دخلتها القوة اللبنانية ليست ضمن نطاق "المشروع التجريبي"، مطالبا الجيش اللبناني بالالتزام بالمناطق المتفق عليها والتنسيق المسبق لتجنب أي حوادث.

وفي السياق السياسي، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال لقائه الرئيس اللبناني جوزيف عون في البيت الأبيض، أن واشنطن لديها خطط واضحة لمساعدة الجيش اللبناني، مشيرا إلى أنه سيتم بحث عدد من القضايا المتعلقة بالمرحلة التجريبية لمشروع المنطقة التجريبية في جنوب لبنان.

بدوره، قال الرئيس اللبناني إن الهدف النهائي من الاتفاق بين لبنان وإسرائيل هو إنهاء حالة العداء بين البلدين بشكل دائم. كما أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام استعداد حكومته لمواكبة الإجراءات المتعلقة بقرار ترامب السماح لشركات الطيران الأميركية بتسيير رحلات إلى لبنان.