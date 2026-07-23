تحليلات: ما دلالات الاتفاق النووي بين الرياض وواشنطن؟

يرى محللون أن الاتفاق مكسب إستراتيجي للمملكة، بإطلاق برنامج نووي سلمي وتعزيز شراكتها مع واشنطن، إلا أن محللين آخرين يرون أن ربط تنفيذه بالتطبيع مع إسرائيل، إلى جانب المخاوف من تداعياته على التوازنات الإقليمية تضعه أمام تحديات معقّدة

ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، مع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أمام البيت الأبيض (Getty Images)

يُنظر إلى اتفاق التعاون النووي بين الولايات المتحدة والسعودية كونه انتصارًا للمملكة، إذ يُحقّق طموحًا طال انتظاره بإنشاء برنامجها النووي المدني، رغم أنّ الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أسرع إلى ربط تنفيذه بشرط اعتراف المملكة بإسرائيل.

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وتأتي هذه المستجدّات في ظلّ تكرار الرياض رفضها تطبيع علاقاتها مع إسرائيل مرارًا ما لم يتّضح مسار يُفضي إلى إقامة دولة فلسطينية، وهو ما تعارضه إسرائيل بشدّة، فضلًا عن أنّ الاتفاق النووي لا يحظى بترحيب الجميع في الإقليم المضطرب.

ما دلالة الاتفاق؟

لطالما أثار انتشار التكنولوجيا النووية وإمكانية تحويلها إلى برامج تسليح مخاوف صانعي السياسات حول العالم، لما قد ينتج عنه من سباقات تسلح إقليمية، لا سيّما في الدول العربية وإيران.

وعلى الرغم من أنّ التصعيد الحالي بين واشنطن وطهران يتمحور حول مضيق هرمز، فإنّ البرنامج النووي الإيراني يبقى في صميم الخلاف الرئيس بين واشنطن وطهران.

وبحسب رؤية بعض المحلّلين، فإنّ من شأن الاتفاق السعودي الأميركي أن يمهّد لسياق أمني جديد سوف يتشكّل في أعقاب الحرب الدائرة مع إيران.

يقول المحلّل والباحث الأمني السعودي، هشام الغنّام، إنّ الرسالة الأوسع لهذا الاتفاق مفادها "أنّ الشرق الأوسط في مرحلة ما بعد الحرب يدخل مرحلة تُرسم فيها قواعد جديدة، من حيث التعاون النووي، والضمانات الأمنية، والتنافس بين القوى العظمى".

ماذا يعني الاتفاق للسعودية؟

يُعدّ الاتفاق انتصارًا دبلوماسيًا لولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، لا سيّما أنّه يعقب اتفاقًا تاريخيًا آخر.

إذ نال بن سلمان خلال زيارة إلى البيت الأبيض في تشرين الثاني/ نوفمبر التزامات أميركية تخصّ صفقات مهمة، شملت بيع مقاتلات (إف-35) الشبح الأميركية الأكثر تقدمًا، إلى جانب تسمية المملكة السعودية حليفًا رئيسًا للولايات المتحدة من خارج حلف شمال الأطلسي، "ناتو".

ويرى الغنّام في هذا الاتفاق "إنجازًا تاريخيًا بكل المقاييس بالنسبة للسعودية"، ويقول إنّ المسؤولين الأميركيين قدّموا الاتفاق "على أنّه تعزيز للنفوذ الأميركي في الخليج؛ لمواجهة المساعي النووية المنافسة من روسيا والصين اللتين سعتا إلى الحصول على عقود مع السعودية".

ويُتوقَع أن يُعرَض الاتفاق على الكونغرس خلال الأيام المقبلة، غير أنّ الموافقة عليه ليست شرطًا للمضي قدمًا في تنفيذه.

وفي حال تنفيذه، فمن المرجّح أن يوفّر الاتفاق مكاسب اقتصادية هائلة للشركات الأميركية للطاقة، ويعزّز العلاقات بين الرياض وواشنطن.

ويضيف الغنّام أنّ تخلي الرياض عن طموحاتها النووية لم يكن خيارًا مطروحًا، بل كان البديل ليكون المضي في "برنامج نووي سعودي يعتمد على سلاسل التوريد الروسية أو الصينية، بعيدًا عن أي اطّلاع أميركي... ودون نفوذ هيكلي" لواشنطن.

هل أجهض ترامب الاتفاق قبل أن يرى النور؟

يقول المحلّل في المعهد الملكي للخدمات المتحدة في لندن، ه.أ. هيلر، "إذا حاولت واشنطن فرض التطبيع على الرياض، يُستبعد أن تسير الأمور جيّدًا".

ويضيف: "صورة إسرائيل اليوم أكثر سلبية (من أي فترة أخرى) في تاريخها. فهل ستقرّر السعودية أن تنقلب بالكامل على ما أعلنته خلال السنوات الثلاث الماضية، أو حتى الثلاثين سنة الماضية؟ الأمر مشكوك فيه للغاية".

ما الذي سيحصل الآن؟

من المرجّح أن يخلق الاتفاق جدلًا واسعًا، إلى جانب مخاوف من أن تزيد هذه الخطوة من التوتر في منطقة تعاني من الاضطرابات منذ سنوات.

وفيما لم يُنشر النص الكامل للاتفاق بعد، شدّد وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، اليوم الخميس على أنّ الاتفاق سيشمل الضمانات المناسبة.

وقال روبيو على هامش قمة لدول جنوب شرق آسيا في مانيلا، عاصمة الفيليبين، "سنضمن ذلك للحصول على موافقة الكونغرس، سنحتاج إلى إدراج هذه الضمانات".

وقال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إنّ الاتفاق النووي مع السعودية مشروط باعتراف المملكة بإسرائيل، من خلال انضمامها لـ"اتفاقات أبراهام" التي وقّعت عليها الإمارات والبحرين والمغرب والسودان عام 2020، كما أوضح أنّ الاتفاق لا ينصّ على تخصيب لليورانيوم على أرض المملكة.

ويأتي هذا الاتفاق في ظلّ مساعي واشنطن منذ سنوات إلى دمج أي اتفاق نووي في إستراتيجية أوسع، تشمل تطبيع العلاقات مع إسرائيل وتوقيع اتفاق دفاعي، غير أنّ السعودية انسحبت من محادثات أولية بشأن التطبيع عقب اندلاع الحرب على قطاع غزة في 2023.

وترى مديرة مشروع "التكامل في الشرق الأوسط" التابع للمجلس الأطلسي، أليسون مينور، أنّ واشنطن تُوجّه تحذيرًا إلى طهران من خلال هذا الإعلان في ظلّ تعثر المفاوضات.

وتضيف أنّ الولايات المتحدة سعت إلى طمأنة السعودية، "الشريك الذي بات أكثر حذرًا من الضمانات الأمنية الأميركية، ومحبطًا من غياب التشاور" عقب الحرب على إيران.

وتضيف أنّه "ينبغي أن نقرأ هذا الإعلان في سياق إستراتيجية أوسع نطاقًا، تنتهجها الرياض لإدارة تداعيات الحرب الإيرانية".