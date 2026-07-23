لبنان: سكان زوطر الغربية يترقبون العودة إلى بيوتهم بعد انسحاب إسرائيل

يواصل عشرات من سكان بلدة زوطر الغربية في جنوبي لبنان انتظار السماح لهم بالعودة إلى منازلهم، بعد انسحاب القوات الإسرائيلية منها وانتشار الجيش اللبناني فيها، تحت شمس حارقة ووسط مشاعر مختلطة من الأمل والقلق والحزن بسبب الدمار الهائل

يغالب عشرات من أهالي زوطر الغربية، جنوبي لبنان، لهيب الشمس في انتظارهم على مداخل بلدتهم منذ 3 أيام، أملا في الحصول على إذن من الجيش اللبناني يسمح لهم بالعودة إلى منازلهم، عقب انتشار وحداته العسكرية فيها إثر انسحاب القوات الإسرائيلية.

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وتعد زوطر الغربية واحدة من 3 بلدات داخلة في أول "منطقة تجريبية" شملتها المرحلة الأولى من اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة، والذي ينص على انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من مناطق جنوبي لبنان مقابل انتشار الجيش اللبناني فيها.

الجيش اللبناني في زوطر الغربية

وأعلنت قيادة الجيش اللبناني انتشار وحداتها في البلدة، في 21 تموز/ يوليو، لكنّها دعت المواطنين إلى عدم التوجه إليها إلى حين استقرار الوضع الأمني واستكمال الإجراءات اللازمة.

3 أيام متتالية من الانتظار

وعلى مدخل البلدة، تقف أم علي منذ 3 أيام بانتظار السماح لها بالدخول، وتقول إنّ العودة إلى زوطر الغربية "تعني كل شيء"، وأنها "كعودة الروح إلى الجسد".

أهالي زوطر والجيش اللبناني على مشارف البلدة

واعتبرت سيدة أخرى من أهالي القريى أنّ دخولها، هي وأبناء البلدة، أحق من أي زيارة رسمية، قائلة: "هذه أرضي وتعبي التي فلحتها وزرعتها بيدي"، معبرة عن عتبها على الزيارة الخاطفة لرئيس الحكومة، نواف سلام، الذي زرع علمًا على أبواب بيتها، وقالت إنّ الأولى كان أن يصطحبها، ومعها آخرون من أبناء زوطر، ليدخلوا معًا إلى البلدة بعد الجيش.

تحدثت السيدة بحرقة، وشاركها أبناء بلدتها مشاعر الأسف والعتب الكبيرين تجاه دولة شعروا بالغربة عنها طوال أشهر الأزمة، مرددين: "ما حدا حاسس فينا".

وفي الوقت نفسه، لم تُخفِ دعمها للجيش اللبناني، واصفة عناصره بأنّهم: "أولادنا الذين نحترمهم، وهم أبناؤنا، ونحن معهم".

امرأة لبنانية من أهالي زوطر الغربية تتحدث بحرقة عن منعها من العودة إلى بلدتها pic.twitter.com/ePVrJvAEAr — موقع عرب 48 (@arab48website) July 23, 2026

وعمّا يواجهه المواطنون خلال انتظارهم الإذن في العودة إلى بلدتهم، يقول محمود تركية إنّه يمضي نهاره تحت أشعة الشمس وينام في سيارته، شأنه شأن عدد من أبناء البلدة.

ويضيف: "بلدتنا أمام أنظارنا وعلى بعد أمتار قليلة، لكن لا يسمح لنا بالوصول إليها".

فرحة منقوصة

وتشارك زينب إلى جانب متطوعات من جهاز المسعفات غير الحكومي في مواكبة فرق الإسعاف، التي تقدم الخدمات للمواطنين العائدين إلى قراهم، معربة عن أملها في دخول زوطر الغربية مع بقية الأهالي.

ومثلهم تنتظر وفاء إسماعيل منذ 3 أيام السماح لها بالعودة، معربة عن أملها في أن يشمل هذا النموذج جميع البلدات التي لا تزال تحت الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت: "نتمنى وجود الجيش اللبناني منذ زمن، فهو يشكل مصدر أمن للمواطنين، ومن المفترض أن تتحمل الدولة مسؤولية شعبها وحدودها".

طواقم الإسعاف في زوطر الغربية

ولكنّ فرحة فاتن عز الدين بالعودة بقيت منقوصة بسبب الدمار الكبير في البلدة من العدوان الإسرائيلي، إذ لم ينجُ منزلها من التفجير الذي وقع خلال الأيام الأخيرة، ورغم ذلك تقول: "ننتظر ونترقب دخولنا بالدقائق إلى بلدتنا".

التخلص من المتفجرات

أما رئيس بلدية زوطر الغربية، عبد عز الدين، فيؤكد أن تأخر دخول الأهالي يعود إلى استمرار الجيش اللبناني في تنفيذ أعمال المسح الهندسي داخل البلدة، للتأكد من خلوها من الصواريخ والعبوات غير المنفجرة، وقال إن: "هذا الأمر هو لتأمين دخول آمن الى البلدة".

والأربعاء، زار رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، بلدة زوطر الغربية في قضاء النبطية، لتفقدها غداة بدء انتشار وحدات الجيش اللبناني فيها ضمن المرحلة الأولى من تنفيذ اتفاق "صيغة الإطار".

نواف سلام يغرز العلم اللبناني في زوطر الغربية

كما تفقد قائد الجيش اللبناني، العماد رودولف هيكل، الوحدات العسكرية المنتشرة في البلدة عقب انسحاب القوات الإسرائيلية منها.

وبحسب بيان لقيادة الجيش اللبناني، شدد قائد الجيش على ضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتأمين عودة آمنة وسليمة لسكان البلدة.

كما دخلت فرق الصليب الأحمر والهيئة الصحية إلى البلدة تواكبها دورية للجيش اللبناني، حيث انتُشلوا جثامين 3 أشخاص استشهدوا في الحرب الأخيرة، بحسب وكالة "المركزية" اللبنانية للأنباء.

أهالي زوطر والجيش اللبناني على مشارف البلدة

وتقع زوطر الغربية جنوب نهر الليطاني، وتعد من المناطق التجريبية المشمولة بالمرحلة الأولى من الاتفاق الموقع في 26 حزيران/ يونيو الماضي.

وينص الاتفاق على انسحاب إسرائيلي متدرج من الأراضي اللبنانية المحتلة، يبدأ بتطبيق نموذج في مناطق تجريبية، على أن يتولى الجيش اللبناني المسؤولية الأمنية في المناطق التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية، إلى جانب نزع سلاح الجماعات المسلحة، في إشارة إلى حزب الله.

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الإثنين، بدء العمليات في المنطقة التجريبية بقرى فرون وصريفا وزوطر الغربية، وفقا للإطار الثلاثي وتحت رعاية مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ المواجهات بين عامي 2023 و2024، كما توغلت خلال العدوان الحالي لأكثر من 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية.