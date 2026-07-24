لبنان: أهالي زوطر الغربية يدخلون بلدتهم عقب إزالة مخلفات الحرب الإسرائيلية

سمح الجيش اللبناني، الجمعة، لأهالي زوطر الغربية بدخول البلدة لتفقد منازلهم، بعد إنجاز عمليات إزالة العوائق المشبوهة والقنابل غير المنفجرة والألغام التي خلفها الجيش الإسرائيلي.

شرع أهالي بلدة زوطر الغربية جنوبي لبنان، الجمعة، في دخول بلدتهم بعد إنجاز فرق الهندسة التابعة للجيش عمليات إزالة العوائق المشبوهة والقنابل غير المنفجرة والألغام التي خلفها الجيش الإسرائيلي.

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وأفيد بأن الجيش اللبناني سمح ظهر الجمعة للأهالي بدخول الحيين الغربي والشمالي من البلدة لتفقد منازلهم، من دون السماح لهم بالإقامة فيها في الوقت الحالي.

وانتشرت وحدات من الجيش اللبناني عند مدخل البلدة من جهة "قاقعية الجسر" لتنظيم دخول الأهالي، الذين كانوا ينتظرون عند مدخل زوطر الغربية منذ أربعة أيام، قبل السماح لهم بالدخول الجمعة.

وجاءت هذه الخطوة عقب انتهاء فرق الهندسة في الجيش اللبناني من إزالة المخلفات الحربية والذخائر غير المنفجرة والألغام التي تركها الجيش الإسرائيلي في شوارع البلدة وأحيائها، بما يتيح دخول الأهالي إليها بصورة آمنة؛ وفق وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

وسبق أن أعلن الجيش اللبناني، الثلاثاء، بدء انتشار وحداته في زوطر الغربية، ضمن المرحلة الأولى من اتفاق "صيغة الإطار"، وفق الآلية المنبثقة عن التفاهم الثلاثي بين لبنان والولايات المتحدة وإسرائيل، الذي تم التوصل إليه في روما.

وتعد زوطر الغربية، الواقعة جنوب نهر الليطاني، من "المناطق التجريبية" المشمولة بالمرحلة الأولى من الاتفاق الموقع في 26 حزيران/ يونيو الماضي.

وينص الاتفاق على انسحاب إسرائيلي متدرج من الأراضي اللبنانية المحتلة، يبدأ بتطبيق نموذج في "مناطق تجريبية"، على أن يتولى الجيش اللبناني المسؤولية الأمنية في المناطق التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية، إلى جانب نزع سلاح حزب الله.

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الإثنين، بدء تنفيذ المنطقة التجريبية في بلدات فرون وصريفا وزوطر الغربية، وفقا للإطار الثلاثي وتحت رعاية مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان.