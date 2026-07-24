"يونيسكو" تدرج 5 قلاع في لبنان وموقعا فلسطينيا على قائمة التراث المهدد بالخطر

أدرجت منظمة "يونيسكو" 5 قلاع تقع في جبل عامل بلبنان وموقعا أثريا في الضفة الغربية المحتلة، بصفة عاجلة ضمن كل من قائمة التراث العالمي وقائمة التراث العالمي المهدد بالخطر.

من الموقع الأثري في سبسطية بالضفة (Gettyimages)

أعلنت منظمة "يونيسكو"، الجمعة، إدراج قلاع جبل عامل في لبنان والموقع الأثري في سبسطية بالضفة الغربية المحتلة، بصفة عاجلة ضمن كل من قائمة التراث العالمي وقائمة التراث العالمي المهدد بالخطر.

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تقع القلاع الخمس في منطقة جبل عامل بجنوب لبنان، وهي منطقة تتعرض للقصف الإسرائيلي منذ اندلاع الحرب على البلاد.

وأوضحت "يونيسكو" في بيان، أن العناصر الرئيسية لهذه القلاع التي يعود تاريخها إلى القرن الثاني عشر والمقامة في مواقع إستراتيجية على تلال تشرف على المناطق المحيطة، قد "تعرّضت لأضرار" وتواجه "تهديدات" ناجمة عن الحرب، وهي تهديدات "خطيرة بما يكفي لتبرير اللجوء إلى إجراءات طوارئ".

القصف الإسرائيلي يطال منطقة قلعة الشقيف في لبنان (Gettyimages)

وأكد وزير الثقافة اللبناني غسان سلامة في تصريح صحافي، أن القلاع الخمس، وهي الشقيف (أرنون) وتبنين ودوبية (شقرا) ودير كيفا وشمع، "في وضع صعب ودقيق"، مشيرا إلى أن ثلاثا منها تقع تحت الاحتلال الإسرائيلي فيما قلعة رابعة تضررت جراء الحرب.

وأشار إلى أن قرار يونيسكو "إنجاز مميز لمحاولة حماية هذه المعالم التاريخية اللبنانية المهمة".

وأوضح سلامة، أن "قلعة شمع دُمرت، بينما قلعة شقيف مهددة بأن تفجر بحسب تصريحات الجيش الإسرائيلي مؤخرا وهي محتلة حاليا"، مضيفا "وأمس احتُّلت قلعة شقرا ورُفع العلم الإسرائيلي عليها، فيما قلعة تبنين أصيبت بعض الشيء"، فيما قلعة ديركيفا "بحالة أفضل".

مدرج في الموقع الأثري ببلدة سبسطية (Gettyimages)

وتابع الوزير اللبناني "نحن لا نعمل تحت ظل الاحتلال ولكننا مجهزون للذهاب إلى كل من هذه القلاع فور تحريرها أو فور انتهاء الاحتلال لها".

في الوقت نفسه، يثير الموقع الأثري في سبسطية بالقرب من مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة، اهتماما إسرائيليا منذ فترة طويلة نظرا لإمكاناته السياحية.

وأشارت "يونيسكو" إلى أن الموقع يضم بقايا أثرية تعود لحضارات متعددة تمتد إلى العصر الحديدي.

وأوضحت المنظمة، أن "سلامة الموقع مهددة حاليا بخطة لمصادرة الأراضي تهدف إلى تقسيم الموقع وإنشاء حديقة ’السامرة’".

وأضافت المنظمة "علاوة على ذلك، ونظرا للتهديدات القائمة المرتبطة بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر وضغوط التنمية، يمكن اعتبار سلامة الموقع عرضة لمخاطر عالية".