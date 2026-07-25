الجيش السوداني يسيطر على منطقة "أم سيالة" بشمال كردفان

أفادت مصادر عسكرية بأن الجيش السوداني فرض سيطرته الكاملة على منطقة أم سيالة في ولاية شمال كردفان عقب مواجهات مع "قوات الدعم السريع".

رئيس مجلس السيادة الانتقالي وقائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، برفقة ضباط وجنود في الجيش السوداني (Getty Images)

فرض الجيش السوداني، السبت، سيطرته "الكاملة" على منطقة أم سيالة بمحافظة بارا في ولاية شمال كردفان جنوبي البلاد، عقب معارك مع "قوات الدعم السريع"، بحسب مصادر عسكرية.

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وقالت المصادر للأناضول، مفضلة عدم الكشف عن هويتها، إن "قوات الجيش والقوات المساندة شنت هجوما على منطقة أم سيالة، قرب مدينة بارا بمحافظة بارا في ولاية شمال كردفان".

وأضافت أن "قوات الجيش تمكنت من السيطرة على المنطقة بالكامل، وكبدت ’قوات الدعم السريع’ خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد".

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر عناصر من الجيش السوداني وهم يعلنون سيطرتهم على منطقة أم سيالة، إلى جانب مشاهد لمركبات قتالية مدمرة تابعة لـ"قوات الدعم السريع".

وتقع منطقة أم سيالة قرب مدينة بارا، ثاني أكبر مدن ولاية شمال كردفان والخاضعة لسيطرة "قوات الدعم السريع"، وتبعد عن مدينة الأبيض بنحو 57 كيلومترا شمالا.