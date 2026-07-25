"الاختراق الكبير... جريمة البيجر الإسرائيلية": تحقيق استقصائي للتلفزيون العربي

نشر التلفزيون العربي تحقيقا استقصائيا بعنوان: "الاختراق الكبير... جريمة البيجر الإسرائيلية" ضمن برنامج "مهمة صحفية"، يكشف التحقيق، وللمرة الأولى، تفاصيل وخبايا العملية الاستخباراتية التي استهدفت آلاف أجهزة الاتصال في لبنان يومي 17 و18 سبتمبر 2024

بثت شبكة التلفزيون العربي تحقيقا استقصائيا بعنوان "الاختراق الكبير... جريمة البيجر الإسرائيلية"، كشف للمرة الأولى تفاصيل جديدة عن العملية السيبرانية الاستخباراتية "عملية الأزرار"، التي نفذتها إسرائيل في لبنان يومي 17 و18 أيلول/ سبتمبر من عام 2024. ويعرض التحقيق واحدة من أكثر العمليات الاستخباراتية تعقيدا وغموضا في تاريخ إسرائيل، بعدما استخدمت فيها آلاف أجهزة البيجر وأجهزة الاتصال اللاسلكي المفخخة، ما أسفر عن سقوط أكثر من 3500 ضحية.

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واستند التحقيق إلى عمل استقصائي امتد عبر عدة دول، شمل جمع بيانات ميدانية، وتحليل وثائق رسمية، وتتبع سجلات الشركات، بهدف إعادة بناء شبكة التخطيط والتنفيذ التي وقفت خلف العملية، كما كشف عن وثائق مالية تتعلق بالشركات التي استخدمت كواجهات للعملية، وحللها لتتبع العلاقات المالية والتجارية بينها، ومن بينها شركة "بي إيه سي للاستشارات"، التي تعاقد معها حزب الله لشراء الأجهزة، والتي خلص التحقيق إلى أنها كانت شركة صورية لا يعمل فيها سوى شخص واحد.

هذا وتتبع التحقيق شبكة معقدة من الشركات الوهمية والوسطاء، التي يقول إنها أنشئت من قبل المخابرات الإسرائيلية لتصنيع نسخ مطابقة لأجهزة البيجر الأصلية التي كان يستخدمها حزب الله، وصولا إلى إدخال الأجهزة المفخخة ضمن سلسلة التوريد.

صورة من التحقيق الذي بثه التلفزيون العربي

وفي انفراد لسلسلة "مهمة صحفية" قدم التحقيق أول شهادة تلفزيونية لمسؤول قيادي في حزب الله، يروي فيها تفاصيل شراء الأجهزة وآليات فحصها قبل التفجير، كما يكشف تفاصيل التعاقد، خلال الحرب، على آلاف أجهزة البيجر التي كانت في طريقها إلى لبنان عبر تركيا، والتي يقول الحزب إنها كانت تحتوي أيضا على أجهزة مفخخة، كما استعرض للمرة الأولى إعلاميا، تفكيكا هندسيا وتقنيا لآلية إخفاء المتفجرات داخل بطارية جهاز البيجر، استنادا إلى فحص نماذج وأدلة أصلية، موضحا كيف تجاوزت تلك الأجهزة إجراءات الفحص التقليدية.

صورة من التحقيق الذي بثه التلفزيون العربي

ويخلص التحقيق، استنادا إلى تحليل قانوني أجراه خبراء في القانون الدولي الإنساني، إلى أن العملية قد ترقى إلى جريمة حرب، كما يناقش المسؤولية القانونية المحتملة لشبكة الشركات والواجهات التجارية التي أسهمت في تصنيع الأجهزة المفخخة، وتسويقها ونقلها.

صورة من التحقيق الذي بثه التلفزيون العربي

يُعرض تحقيق "الاختراق الكبير... جريمة البيجر الإسرائيلية" على شاشة التلفزيون العربي، وهو متاح أيضا للمشاهدة عند الطلب عبر تطبيق "العربي بلس".