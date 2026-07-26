الجامعة العربية تطالب ترامب بكبح جماح إسرائيل وتحذر من "انفجار" المنطقة

حذرت جامعة الدول العربية من اقتراب المنطقة من مرحلة خطيرة نتيجة تصاعد الأزمات في فلسطين، وطالبت الولايات المتحدة بتحمل مسؤوليتها والتدخل لكبح جماح إسرائيل

طالب الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل فهمي، الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بكبح جماح سياسات حكومة إسرائيل تجاه الفلسطينيين، محذرا من أن المنطقة تقترب من "لحظة انفجار".

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وقال فهمي في بيان إن "الأوضاع في المنطقة تتجه إلى نقطة شديدة الخطورة، وتقترب من لحظة انفجار على أكثر من صعيد".

وعزا ذلك إلى "حالة الاحتقان والانسداد التي يعاني منها الملف الفلسطيني".

ويأتي التحذير وسط استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الساري منذ 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، وتصاعد الاستيطان في الضفة الغربية، بالتوازي مع التوتر الأميركي الإيراني بشأن مضيق هرمز والهجمات في البحر الأحمر من قِبَل الحوثيين.

وأضاف أن جميع الأطراف مسؤولة عن الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها، مشددا على أن الإدارة الأميركية مطالبة، بصفة خاصة، بتحمل مسؤولياتها في هذا الشأن.

ولفت إلى أن "الرئيس ترامب أخذ زمام المبادرة بإطلاق خطة السلام في أكتوبر الماضي لإنهاء الحرب على غزة، والتي لا تزال المرحلة الثانية منها تراوح مكانها بعد 9 أشهر من إطلاقها".

وأكمل: "وما زال 2 مليون فلسطيني بغزة يعيشون في خيام مهترئة، ويحاصرهم المرض والجوع ، فيما يتحدث رموز حكومة الاحتلال عن استيطان طويل، وتتوسع اسرائيل في حيازتها للأراضي في القطاع".

كبح جماح إسرائيل

وطالب فهمي ترامب بـ"كبح جماح الطموحات المتطرفة للحكومة الإسرائيلية"، الهادفة إلى إفشال مشروع السلام في شرم الشيخ (خطة ترامب لإنهاء الحرب على غزة).

كما دعاه إلى وقف الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة في القدس، ووضع حد لاعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية.

واتهم فهمي الحكومة الإسرائيلية بالسعي إلى "القضاء كليا على الوجود الفلسطيني"، عبر توسيع الاستيطان ومواصلة مخطط التهجير.

وأضاف أن إسرائيل تعمل على إضعاف قدرة السلطة الفلسطينية على توفير الخدمات الأساسية، من خلال احتجاز مبالغ كبيرة من الموارد الفلسطينية، وفق البيان.

ولفت الأمين العام للجامعة العربية، إلى أن "الرئيس ترامب كان له دور جوهري في التوصل إلي خطة العشرين نقطة التي أيدتها الجامعة العربية وكذلك مجلس الأمن الدولي، بهدف إعادة إعمار قطاع غزة، وتمهيد الطريق لفتح مسار يُفضي إلى تجسيد الدولة الفلسطينية".

وشدد فهمي على "أهمية مواجهة الرئيس الأميركي للمراوغة والمماطلة الإسرائيلية الهادفة إلى إفراغ خطة السلام من مضمونها، وتمديد الوضع الحالي في غزة إلى ما لانهاية، وتنفيذ الضم الفعلي في الضفة الغربية".

ويستعد ترامب لاستقبال نتنياهو في البيت الأبيض، الثلاثاء، للمرة السابعة منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض.

ووفق تقرير صادر عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية في 6 تموز/ يوليو الجاري، ارتكب جيش الاحتلال والمستوطنن 11,074 اعتداء بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم خلال النصف الأول من العام الجاري.

ومنذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، أسفرت اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة عن استشهاد أكثر من 1182 فلسطينيا وإصابة آلاف، إضافة إلى اعتقال نحو 24 ألفا، وفق معطيات فلسطينية رسمية.